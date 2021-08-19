Annesini rehin aldı, polislere kaynar su döktü

Esenyurt’ta annesini evin içerisinde rehin alarak eşyalarını camdan aşağıya atan şahıs, ikna etmeye çalışan polislerle sıcak su dökerek karşılık verdi. İkna edilmekte güçlük çekilen şahıs özel harekat ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı anne ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1997. Sokak’taki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, O.Y. isimli şahıs, annesi G.Y.’yi henüz bilinmeyen bir sebeple darp ederek rehin aldı.

Evden bağrışmaların gelmesi üzerine komşuları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede önlem alarak genci annesini bırakması yönünde ikna etmek için çalışmalara başladı.

KAYNAR SU DÖKTÜ

Binaya gelen polis ekipleri müzakereci polisle birlikte daire önünde şüpheli O.Y. ile iletişim kurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeriye girmek istediği sırada şahıs annesine darp girişiminde bulunarak eşyaları camdan atmaya başladı. O.Y. eve giren polis ekiplerine sıcak su dökerek zarar vermeye çalıştı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Annesini rehin alarak darp eden O.Y.’nin ikna olmaması üzerine olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. İkamete gelen ekiplerin uyarılarının ardından yaptığı operasyonla şahıs gözaltına alındı. Anne G.Y. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Annenin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. İHA

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