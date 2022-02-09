Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısının cezası belli oldu

Adana’nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde 11 Ağustos 2020’de avukat kardeşi Altuğ Polat ile annesi Afiyet İkbal Polat’ı öldürdüğü iddia edilen Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, avukat kardeşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, annesini öldürmekten ise 22.5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tolga Polat, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları ve tanıklar da hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanık vali yardımcısı Tolga Polat’ın ruhsatlı tabancasıyla annesi ve kardeşinin bulunduğu eve gittiğini, önce apartman merdiveninde karşılaştığı kardeşi Altuğ Polat’ı, daha sonra eve girerek annesi Afiyet İkbal Polat’ı öldürdüğünü belirtti. Savcı, sanığın “alt veya üst soya karşı kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

“KEŞKE O GÜN BEN ÖLSEYDİM”

Sanık Tolga Polat son savunmasında, olanlardan üzgün olduğunu tekrarlayarak, “Keşke o gün Adana’ya gelip apartmana gitmeseydim. Keşke o gün ben ölseydim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık vali yardımcısı Tolga Polat’ı ‘kardeşini öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, annesini ise tahrik altında öldürdüğü gerekçesiyle 22.5 yıl hapis cezasına mahkum edip tutukluluğunun devamına karar verdi.

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