Annesiyle ağabeyini öldürmüştü: Allah’a şükür ben son derece sağlıklı bir insanım

Eyüpsultan’da, birlikte yaşadığı annesi ile ağabeyini mutfaktan aldığı bıçaklarla, vücutlarının çeşitli yerlerinden birçok kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Uğur Biroğlu, hakim karşısına çıktı. Biroğlu savunmasında, “Annem beni akıl hastanesine yatırmak istiyordu. Beni kafalarında, toplum dışına itmek ve sağlıksız göstermeye çalışıyorlardı. Deli olduğumdan söz edip erkekliğime laf ediyorlardı. Allah’a şükür ben son derece sağlıklı bir insanım” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

İstanbul Eyüpsultan’da 26 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre Uğur Biroğlu, gece vakti birlikte yaşadığı 70 yaşındaki annesi Şükran Biroğlu’nu 16’sı delici 30’u kesici bıçak darbesiyle, 50 yaşındaki ağabeyi Mesut Biroğlu’nu ise 2’si öldürücü olmak üzere 4 bıçak darbesiyle yaralayarak öldürmüştü.

Olaydan sonra polise teslim olan Biroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Uğur Biroğlu, tutuklu bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu’ndan getirildi. Duruşmaya, ölen Şükran Biroğlu’nun 2 kızı katıldı. Mahkemede taraf avukatları da hazır bulundu.

“DELİ OLDUĞUMDAN SÖZ EDİP ERKEKLİĞİME LAF EDİYORLARDI”

Mahkemede savunma yapan Uğur Biroğlu, “Babam vefat ettikten sonra annem ile ağabeyim bana psikolojik baskı uygulamaya başladılar. Ben babam ölmeden önce ot türü dediğimiz esrar maddesi kullanırdım. Babam öldüğünde bıraktım. Annem beni akıl hastanesine yatırmak istiyordu. Beni kafalarında, toplum dışına itmek ve sağlıksız göstermeye çalışıyorlardı. Deli olduğumdan söz edip erkekliğime laf ediyorlardı. Allaha şükür ben son derece sağlıklı bir insanım” dedi.

“PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜM”

Sanık Biroğlu, “2009-2010 yılları arasında Fransız Lape hastanesinde yatarak psikolojik tedavi gördüm. Ne tür bir tanı koyduklarını bilmiyorum. Reçeteli ilaç yazdılar. Doktorlar, ‘Götürün evlendirin’ dedi. Olay günü akşam 21:00 sıralarında dışarıdan eve geldim. Klozette sigara kağıdına sarılmış uyuşturucu madde vardı. Bu maddenin kime ait olduğunu anneme sordum, o da ‘senden başka uyuşturucu içen mi var’ dedi. Bunu sorduğumda 3’ümüz salonda oturuyorduk. Bu konuşma sırasında ikisi üzerime yürüdü. Abim mesut, ‘Bu eşek bizim yükümüzü çekemiyor. Bu eşekten kurtulalım. Ona korona bulaştıralım. Bunun fabrika ayarları yanmış” şeklinde konuştu. Bu sırada bende film koptu. Mutfağa giderek iki adet bıçak aldım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ben suçsuzum” şeklinde savunma yaptı.

“UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ZAMAN KENDİSİNİ KAYBEDİYORDU”

Mahkemede beyanda bulunan kız kardeşleri Hayriye Demir ile Gülşah Aktaş, şikayetçi olduklarını belirterek, kardeşleri Uğur Biroğlu’nun savunmasını yalanladılar. Hayriye Demir, “Uyuşturucu kullandığı için birkaç kez tedavi gördü. Psikolojik tedavi görmek için değil. Anneme de ağabeyim Mesut’a da şiddet uyguluyordu. Uyuşturucu kullandığı zaman kendisini kaybediyordu. Annem, sanık hapse girmesin diye hiç şikayetçi olmuyordu. Hatta bir keresinde sanık yine bıçakla kendisine saldırdığında bahçe kapısından atlarken omurilik kemiğini kırmıştı” şeklinde konuştu.

ATK’DEN CEZAİ EHLİYET İÇİN RAPOR ALINMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Uğur Biroğlu’nun cezai ehliyeti olup olmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderilerek rapor alınmasına karar verdi. Biroğlu’nun tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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