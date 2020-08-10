TEK ENGEL, BAZI VİCDANSIZLARIN HAYVANLARA YAPTIĞI İŞKENCE VE ZULÜM. YOKSA HAYVANLAR BİRBİRLERİYLE UYUM İÇİNDE YAŞAYIP GİDİYOR ASLINDA. İŞTE BİR ÖRNEĞİ DOĞUM SIRASINDA ANNESİNİ KAYBEDEN BUZAĞIYA KANGAL KÖPEĞİ SAHİP ÇIKTI. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/ Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber #ShowHaber #ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Annesiz buzağıyı köpek emziriyor