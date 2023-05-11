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11 Mayıs 2023
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Anonsçusundan mitingde şok İnce sözleri

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem


Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin seçime üç gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi ülke gündemine bomba gibi düştü.

Gözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dayken, bugün Ankara’da ilginç bir olay yaşandı. Erdoğan’ın Pursaklar mitinginin sonunda mikrofonu eline alan “anonsçu” şunları söyledi:

“Yedili masayı FETÖ öyle bir kuşatmış ki… Bugün Muharrem İnce’yi adaylıktan çektirdiler. Şimdi Muharrem İnce’ye gönül verenlere sesleniyoruz.  Sizin yeriniz şantajcıların, kasetçilerin, montajcıların yanı değil. Milletin adamı Erdoğan’ın yanıdır.”

Alaturka Online
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