Ansu Fati, İspanya formasıyla rekor kırdı! 95 yıllık rekoru tarihe gömdü!

İspanya’nın genç oyuncusu Ansu Fati, ülkesinin Ukrayna’yı konuk ettiği UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında 32. dakikada attığı golle adını tarihe yazdırdı. 31 Ekim 2002 doğumlu Ansu Fati, skoru 3-0’a getiren golü atarak İspanyol futbolunun 95 yıllık rekorunu da tarihe gömmüş oldu.

Juan Errazquin, İsviçre karşısında 1925’te henüz 18 yaşında (18 yıl, 344 gün) kaydettiği golle İspanya’da A milli takım seviyesinde gol atan en genç oyuncu unvanına sahip olmuştu.

Bu unvanı 95 yıl taşıyan Errazquin’in rekorunu kıran isim 18’ine girmeye gün sayan (17 yıl, 311 gün) Ansu Fati oldu. Barcelona’nın genç golcüsü geçen sezon Osasuna’ya attığı golle La Liga tarihinin, aralık ayında ise Inter’e attığı golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç golcüsü olmuştu.

Perşembe de rekor kırmıştı!

Gine-Bissau’da doğduktan sonra 6 yaşındayken ailesi ile İspanya’ya göç eden Fati, perşembe akşamı İspanya’nın Almanya ile oynadığı maç ile ülke tarihinde A milli takım forması giyen en genç oyuncu da olmuştu.

Etkili bir oyun sergileyen Ansu Fati, ilk golde de penaltıyı almayı başardı. Penaltıda Sergio Ramos topu ağlara gönderdi.