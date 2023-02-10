Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi deprem kurbanı

Tel Aviv Üniversitesi Moşe Dayan Araştırma Merkezi’nden Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu’nun depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cenudioğlu çiftinin cansız bedenleri, Hatay’a gelen İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ve İsrail´in acil durum müdahale ekibi ZAKA tarafından bulundu.

Yanarocak; İsrail Savunma Kuvvetleri’nin çiftinŞaul ve Tuna’nın cesetlerine ulaştığını ve Şaul’un yeğeniyle konuşarak teyit ettiğini açıkladı.

Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu, genel yaş ortalaması 60-70 civarında ve 16-17 kişiden oluşan Antakya Yahudi toplumunu ayakta tutmak için uğraş veriyordu.

Cenudioğlu 2022 Şubat ayında Şalom ArtıOnsekiz’e verdiği röportajda, 1950’lerden önce Antakya’daki Yahudi toplumunda en az 50-60 aile olduğunu, bu ailelerin en az 8-10 kişiden oluştuğunu ve bayramların coşkuyla kutlandığını belirtmişti. Cenudioğlu, 1948’de İsrail’in kurulmasıyla birlikte Antakya’nın göç vermeye başladığını ifade etmişti.

“2500 YILLIK YAHURİ YAŞAMI SONA ERDİ”

Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, “Bu kayıpla birlikte depremde hasar gören sinagogun kullanılmaz halini de göz önüne alınca maalesef Hatay’da 2500 yıldır devam eden Yahudi yaşamının sona erdiğini söylememiz gerekiyor. Bir tarih kapandı. Çok üzgünüm. Çok.” dedi.