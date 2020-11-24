Antalya Belediyesi, AKP’den CHP’ye geçince bakanlık 379 milyonluk projenin parasını istedi

Antalya’ya, 2016 yılında 250 milyon TL’ye 19.1 kilometrelik raylı sistem yapıldı. Raylı sistemin açılışını da dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Menderes Türel ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu gerçekleştirdi.

Antalya’ya AKP’li yönetim döneminde yapılan raylı sistem, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sunum kitapçığında da yer aldı. Kitapçıkta, Ulaştırma Bakanlığı’nın “Antalya’ya 19.1 kilometrelik raylı sistem” kazandırdığı grafiklerle anlatıldı.

CHP’Lİ VEKİL MECLİS’TE ANLATTI

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise AKP’li yönetim döneminde yapılan projenin parasının CHP’li belediyeden istendiğini açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken söz alan Arı, “Bakanlık olarak ‘Biz Antalya’ya 19.1 kilometrelik raylı sistem yaptık’ diyeceksiniz, arkasından da belediye değişti diye bunun parasını isteyeceksiniz. 250 milyona mal olan projenin yapımından bugüne maliyet artışlarını da ilave ederek, 379 milyon liralık bir parayı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden istiyorsunuz” dedi.

Arı, Bakan Adil Karaismailoğlu’na şöyle seslendi:

‘SİYASİ MALZEME YAPMAYIN’

*Bunu yaptığınızı varsayıyoruz ve Antalya’mız adına teşekkür ediyoruz. Ancak, şimdi size gösterecek olduğum belgeyle Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden siz bunun parasını istemişsiniz Sayın Bakanım.

*Siz, hem burada sunum kitapçığında diyeceksiniz ki: ‘Antalya’ya biz 19.1 kilometrelik raylı sistem yaptık’ arkasından da bunun parasını isteyeceksiniz. Ya projenin parasını istemeyin ya da Bakanlığın sunum kitapçığına ‘Biz yaptık’ diye yazıp burada da söyleyerek kimsenin kafasını karıştırmayın, siyasi malzeme yapmayın.

*Bu talebiniz ikinci etapla ilgiyse ikinci etap, Aksu’ya kadar devam eden ve EXPO sürecinde yapılan bir projedir ve Bakanlık tarafından yapılan bir projedir. Şimdi, orada belediye değişti, değişen belediyeden siz bunun parasını istiyorsunuz.

*İnanın yanlış yapıyorsunuz Sayın Bakan. Bu görülmüş bir devlet anlayışı değildir. İller Bankası şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi kaynağından kesmeye başladı. İstediğiniz bu para, Antalya halkının geleceğini ipotek altına sokacak.”