Antalya Büyükşehir Meclisi öğrenci yurtlarının TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsisini iptal etti

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı devam toplantısı Başkan Muhittin Böcek başkanlığında yapıldı. Toplantıda önceki dönem irtifak hakkı bedelsiz olarak 49 yıllığına TÜRGEV’e verilen Kepez Gülveren’deki kız öğrenci yurt binası ile yine aynı şekilde İlim Yayma Cemiyeti’ne verilen Muratpaşa Kışla Mahallesi’ndeki öğrenci yurdu binalarıyla ilgili tüm işlemler iptal edildi. Bu kararla yurt binaları yeniden Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımına geçmiş oldu.

İsmail AKIN

Haziran ayı devam toplantısını gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 57 gündem maddesini görüştü. Gündemin 25. Maddesi’nde mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’nde bulunan yurt binasının ve yine mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi’nde bulunan öğrenci yurt binalarına ilişkin önceki dönemde gerçekleştirilen 49 yıllık bedelsiz irtifak hakkı tesisinin meclis kararına dayalı olarak iptali ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü.

Yapılan oylamada söz konusu öğrenci yurtlarının TÜRGEV ve İlim Yayma Cemiyeti’ne 49 yıllığına bedelsiz irtifak hakkı tesisiyle ilgili tüm işlemler oy çokluğuyla iptal edildi. Bu kararla her iki yurt binaları yeniden Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımına geçmiş oldu.

“KANUNUN AMACINA UYGUN DEĞİL”

CHP Grubunun madde ile ilgili görüşlerini dile getiren Grup Sözcüsü Deniz Filiz, Gülveren ve Kışla Mahallelerinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait öğrenci yurtlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre meclisin taşınmazlar için en fazla 30 yıllık bir sınırlı ayni hak tahsisi edebileceğinin hüküm altına alındığını, bu nedenle yurtların 49 yıllığına vakıflara verilmesinin yetki aşımına sebep olacağını dile getirdi. Filiz, kanunun amacına uygun olmayan ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilen tahsisin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

“KENDİ YURT BİNAMIZ VARKEN KİRA ÖDÜYORUZ”

Oylamanın ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Muhittin Böcek, Antalya’da Akdeniz Üniversitesi‘nin yaklaşık 73 bin öğrencisi olduğuna değinerek, “Türkiye’de cami kenarlarında, üniversite bahçelerinde kalan öğrencilerimiz oldu. Eğitim öğretim dönemi başında öğrencilerimiz sıkıntıya düştü. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hemen 335 kişi kapasiteli bir öğrenci yurdu açma bulma mecburiyeti oldu ve gereğini yaptık. Bu yurtlara ayda 100 bin lira kira ödüyoruz. Sayıştay incelemesinde senin kendi yurt binaların varken, neden bu kirayı ödüyorsun diyor” dedi.

MECLİSİ KİLİTLEYEN AKP GRUBUNA TEPKİ

Mecliste Konyaaltı ilçesinde önemli bir sorun haline gelen karavanlarla ilgili düzenleme ve Alanya Toptancı Hal inşaatı ile ilgili önergeler de gündeme alındı. Söz konusu önergelerin görüşülüp karara bağlanması için meclis oturumuna ara verildi. Arada komisyon raporunu imzalayan AKP’li Meclis üyeleri, daha sonra meclis salonuna girmeyip, salon dışında bekledi. AKP’li meclis üyelerinin salona gelmemesi üzerine yeterli çoğunluk sağlanamadığı için meclis oturumu açılamadı.

AKP grubunun hareketinin meclisi kilitlemeye yönelik olduğunu ifade eden Başkan Böcek, “Bu anlamda yapılanlar çok açık ve seçiktir. Konyaaltı’nda sokak aralarında karavanlar olduğunu görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir sorun oluşturan karavanla ilgili bir çalışma yapmak istemiştik. Ayrıca Alanya Toptancı Hali ile ilgili Alanya hal esnafının talepleri doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle ilgili gündem maddesini görüşecektik. Bu iki önemli konu AK Parti grubunun oturuma katılmaması nedeniyle görüşülememiştir. Demek ki AK Parti Alanya Hali’nin bitirilmesini istemiyor. Ayrıca insan sağlığı için tehdit oluşturan düzensiz karavanların sokak aralarında kalmasına vesile olmuşlardır. Mesele meclisin kilitlenmesidir. Meclise katılım sağlayan Cumhur İttifakı’nın diğer üyesi MHP Grubu’na da teşekkür ediyorum. Antalya halkı bunları görüyor” diye konuştu.

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