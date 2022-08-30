Antalya Gazipaşa açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42’de Antalya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 102,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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