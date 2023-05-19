Antalya Kadriye sahili ‘şimdilik’ kurtuldu

Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden yapılan yazılı basın açıklamasında, Serik’in Kadriye Mahallesi sahiline, Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Günübirlik Tesis Alanı, Teknik Altyapı Alanı ve Golf ve Konaklama Alanı ve Orman Alanı” kullanımlarının düzenlenmesine ilişkin onaylanan plan değişikliğinin iptali istemiyle açılan davada, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği duyuruldu.

“HUKUKA VE MEVZUATA UYARLIK BULUNMADIĞI SONUCUNA ULAŞILMIŞTIR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Antalya, Serik, Kadriye Mahallesi 579 ada 19, 36 ve 37 parsel no’lu taşınmazlarda Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Günübirlik Tesis Alanı, Teknik Altyapı Alanı ve Golf ve Konaklama Alanı ve Orman Alanı” kullanımlarının düzenlenmesine ilişkin onaylanan plan değişikliğinin iptali istemiyle açılan davada, davaya bakan Antalya 3. İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

*Antalya, Serik, Kadriye Mahallesi 579 ada 19, 36 ve 37 parsel no’lu taşınmazların bulunduğu Serik Kammping-Belek Günübirlik alan, orman Yangın Üssü ve spor alanınında Kültür ve Turizm Bakanlığınca 28.01.2020 tarihinde Onaylanan 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile Kadriye Günübirlik Alanı ve Golf ve Konaklama Alanında Günübirlik Tesis Alan, Teknik Altyapı Alanı kararı getirilmiş, Mimarlar Odası Bazı vatandaşlarımız ile birlikte plan değişikliğinin iptali istemiyle dava açmıştır.

*Davaya bakan Antalya 5. İdare Mahkemesince; dava konusu imar planı değişikliğinde imar mevzuatına, planlama tekniğine, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılarak, dava konusu işlemlerde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır yönünde hüküm kurarak, plan değişikliğinin iptaline karar vermiştir.

*Bakanlık, aynı alana ilişkin yeni bir 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğini 09.06.2022 tarihinde Onaylamıştır.

*Oda’mız; Bakanlıkça onaylanan bu planların, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığı davada, davaya bakan Antalya 3. İdare Mahkemesince bakılan davada hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Halkımız adına beklentimiz, davaya bakan Sayın Mahkemece, açıkça hukuka aykırı olan dava konusu planları iptaline karar verilmesidir.