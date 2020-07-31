Antalya ve Muğla'da sahillerde yoğunluk yaşanıyor

ANTALYA/MUĞLA (AA) – Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü vatandaşlar plajlarda yoğunluğa neden oldu.

Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği, nem oranını ise yüzde 66 ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar Konyaaltı Plajı'nda denize girerek, serinlemeye çalıştı.

Cadde ve sokakların boş olduğu görülen kentte vatandaşlar, gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Konyaaltı ve Lara Plajı'nda yoğunluk oluşturan vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı, zaman zaman da sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

– Muğla'da

Sıcak havanın etkili olduğu Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Seyir Terası'nda mola veren tatilciler öz çekim yaptı. İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler sosyal mesafe kuralına uyarak güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarını tercih eden tatilciler, yoğunluğa neden oldu.

Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Bodrum ilçesinde de tatilciler, sahillerde yoğunluğa neden oldu. Turistlerin çoğunluğu, sıcak havada cadde ve sokaklarda dolaşmak yerine, sahildeki restoran ve kafelerde zaman geçirmeyi tercih etti. Kimileri de Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilinde denize girerek güzel havanın keyfini yaşadı.

Öte yandan, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe girişi başta olmak üzere, trafikte yoğunluğun yaşanabileceği bölgelerde tedbir aldı.