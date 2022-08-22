Antalya’da 20 köpeğin zehirlendiği iddiası

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde akşam saatlerinde 20’ye yakın köpek yavrusunun zehirlendiği ihbarı yapıldı. Alanda 2 köpeğin ölüsü ile karşılaşan hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1291 sokak üzerinde bulunan ormanlık alan içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; daha önce ormanlık alan içerisinde bulunan 20 köpek yavrusunu besleyen hayvanseverler dün akşam saatlerinde tekrar köpekleri beslemeye geldikleri sırada köpekleri bulamadı. Bunun üzerine alanda inceleme yapan hayvanseverler 2 tane köpeğin ölüsü ile karşılaştı. Duruma tepki gösteren çok sayıda hayvansever gece saatlerde ormanlık alana gelerek burada köpekleri aradı.

“BURADA 20 YAVRU VE 6 TANE YETİŞKİN KÖPEK VARDI”

Sabah saatlerinde bölgeye gelen İlkay Türker ise yaşananlara tepki gösterdi. Alanda inceleme yapan ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayan İlker, “Dun gece geldiğimizde köpekler ölmüştü. Gece vakti haberimiz oldu. Bir gün öncesinde bölgeye bir arabanın geldiği ve zehirli et attığını söylediler. Eldivenler vardı. Burada 20 yavru ve 6 tane yetişkin köpek vardı. Kimseye de zararları yoktu. İşaretlenen bölgeler arasında mıydı bilmiyorum. Keşke elimizden gelse de cezalandırabilsek. Artık biz de yorulduk. Bir avuç insanız. Kendi çabalarımız ile besliyoruz. Kendi paramız ile mama alıyoruz. Yazık, Allah bilecek ama çok üzgünüm. Diyecek bir söz yok” dedi.

Öte yandan sabah saatlerinde bölgeye gelen Konyaaltı Belediyesi ekipleri ise ormanlık alan içerisinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. İHA

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