Antalya’da 20 yaş altının toplu ulaşım kısıtlaması kalktı

Yazan:
Alaturka Online
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 20 yaş altı gençlerle ilgili aldığı kararı duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 20 yaş altının toplu ulaşım kısıtlaması kalktı.

* Karar gereği ulaşım kartlarının kullanıma açıldığını saygıyla duyururuz.

7 ARALIK İTİBARİYLE KAPATILMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların Antalya Kartlarını 7 Aralık 2020’den itibaren kullanıma kapatmıştı.

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