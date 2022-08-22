Antalya’da 4 bin 569 dilenciden 941’i yabancı çıktı

Antalya’da dilenciliğin engellenmesi için zabıta ekiplerinin bu yıl yaptığı çalışmalarda, 941’i yabancı uyruklu, 4 bin 569 dilenci hakkında işlem yapıldı. Zabıta operasyonunda yakalanan iki dilenci kadından biri kameraları görünce “Meşhur olacağız gel” diyerek arkadaşını da yanına çağırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri, 1 Ocak- 11 Ağustos tarihleri arasında insan ve araç yoğunluğunun olduğu cadde ve kavşaklar ile turistik bölgelerde duygu sömürüsü yaparak kazanç sağlayan 4 bin 569 dilenci hakkında işlem yaptı.

129 dilencinin üzerinden çıkan 7 bin 374 liraya encümen kararıyla el konuldu. Yakalanan dilencilerden 717’sine Kabahatler Kanunu’na göre toplam 198 bin 609 lira ceza uygulandı.

Yakalananların sonrasında da dilencilik yapmaması için çalışmalar gerçekleştirildi. Dilencilerden 941inin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

ÖNÜNDE KÜFLÜ EKMEKLE DİLENME

Zabıtanın sivil ve resmi ekiplerle yaptığı denetimde Muratpaşa Camisi’nin duvarına oturan önündeki poşette küflü ekmekler bulunan dilenci dikkati çekti. Bu dilenciye bazı kişiler para, bazıları da yiyecek verdi.

Bir başka dilenci ise tramvay durağında gişede sırada bekleyenlerden para alırken yakalandı. Kendisini zabıtanın görmediğini düşünen dilenci, ceza yememek için “10 lira param var. Şimdi geldim, dilenmiyorum. Dükkana gideceğim” dedi.

Zabıta da 10 lirayı kadından aldığını belirttiği dilenci hakkında yasal işlem uyguladı.

“MEŞHUR OLACAĞIZ”

Turist yoğunluğunun yanı sıra çok sayıda kafe ve iş merkezinin bulunduğu Kazım Özalp Caddesi’nde dilenen iki kadından biri, yakalandıktan sonra zabıtaya “Dün akşam da beni yakaladınız, ceza kestiniz” dedi.

Kadın kendisini görüntüleyen gazetecilere ise “Meşhur mu olacağız?” dedikten sonra beraberindeki arkadaşını “Meşhur olacağız, bak gel” diyerek yanına çağırdı. Ekipler, namaz saatlerinde cami çıkışında dilenen bir kadını da yakaladı. Zabıta, bu dilenciler hakkında da yasal işlem gerçekleştirdi. (DHA)

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