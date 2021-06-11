Antalya'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 73 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dağbeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yabancı uyruklu kişilerin olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgedeki aramada 37 Afganistan, 23 Pakistan, 8 Suriye, 3 İran ve 2 Irak uyruklu 73 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Göçmenlere organizatörlük yapan kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.