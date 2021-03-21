Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede öldü

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı eşi Mustafa Y. tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bıçaklanarak ağır yaralanan 43 yaşındaki Hatice Y, hastaneden 15 Mart'ta taburcu edildi.

Dün gece aniden fenalaşan Hatice Y, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hatice Y'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mustafa Y. (44), boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları eşi Hatice Y. ile barışmak için Şelale Mahallesi'ndeki evine gitmiş, çift arasında tartışma çıkmıştı. Mustafa Y. eşini karnından ve göğsünden, engel olmaya çalışan oğlu F. Y'yi de (18) sırtından ve karnından bıçaklayarak yaralamıştı. Arbede sırasında kızları A.Y. (14) kendisini korumaya çalışırken cam kırıklarının elini kesmesi sonucu hafif yaralanmıştı. Polis merkezine teslim olan Mustafa Y. tutuklanmış, anne ile oğlu tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.