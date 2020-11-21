Antalya'da ampul değiştirmek isterken elektrik akımına kapılan kadın öldü

ANTALYA (AA) – Antalya'da evindeki ampulü değiştirmeye çalışan kadın, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Dişyapar (36), evinin odasındaki ampulü değiştirmek isterken elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Dişyapar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dişyapar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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