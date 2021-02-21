Antalya'da arkadaş grubu arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan genç öldü

ANTALYA (AA) – Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaş grubu arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kürüş Mahallesi Akyokuş Mezarlığı mevkisinde gece saatlerinde arkadaş grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada pompalı tüfekle vurulan Hasan Hüseyin Yılmaz ağır yaralandı.
Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.