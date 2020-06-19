Antalya'da dengesini kaybeden inşaat işçisi demir çubuğun üzerine düştü

ANTALYA (AA) – Antalya'da çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek demir çubuğun üzerine düşen inşaat işçisi bacağından yaralandı.
Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesindeki Mimarlık Fakültesi inşaatında çalışan Hüseyin Alaycı, dengesini kaybederek, birinci kattan demir çubuğun üzerine düştü.
İnşaat çalışanları durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İşçiler bu sırada Alaycı'nın bacağına saplanan demir çubuğu kesti.
Olay yerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan işçi ameliyata alındı.
Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Alaycı'nın, bacağındaki demir çubuğun çıkarıldığı öğrenildi.