Antalya’da evlat dehşeti: Annesini rehin aldı

Antalya’da ikinci kattaki evlerinin balkonunda annesini alıkoyan ve evdeki eşyaları atan kişi, polis ve itfaiye ekiplerinin 2 saat süren ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde yaşayan E.Ç’nin (40), annesini darp ettiği ve balkondan atmaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç, annesi V.Ç’yi balkona çıkararak kapıyı kilitledi. Buradan bazı eşyaları aşağı atmayan başlayan E.Ç, annesini bırakarak teslim olmasını isteyen ekiplere direndi.

Balkon demirlerine çıkan, zaman zaman aşağı sarkan E.Ç, özel harekat polislerinin dairenin kapısını kırarak içeri girmesi üzerine balkondan sarkarak birinci katın penceresine indi.



Burada da bir süre bekleyen E.Ç, ekiplerin ikna etmesi üzerine üst kata tekrar çıkmayı başaramayınca kendisini itfaiyenin açtığı şişme brandaya bıraktı.

Gözaltına alınan E.Ç, Fatih Polis Merkezi’ne götürülürken, kurtarılan anne ise sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Doktor olduğu belirtilen E.Ç’nin psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı öğrenildi. (AA)

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