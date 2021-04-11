Antalya'da evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen çift hastaneye kaldırıldı

ANTALYA (AA) – Antalya'da evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen karı koca, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konuksever Mahallesi 809 Sokak'taki üç katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Alevlerin yayıldığı evde bulunan Cahit ile eşi Fatma Şamlı, komşularının yardımıyla kurtuldu.

Dumandan etkilenen çift, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Binada oturanlar tedbir amacıyla dışarı çıkarken, evdeki yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Aynı binanın üçüncü katında oturan İlhan Kuşman, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde otururlarken büyük bir gürültü duyduklarını söyledi.

Alt kattaki daireden patlama sesi duyduklarını belirten Kuşman, "Balkona çıktık, pencereden alevler çıkıyordu. Hemen yardım etmek için koştuk. Komşumuz, kapıyı açtı, 'buzdolabım patladı' dedi. Biz de amcayı ve teyzeyi dışarı çıkardık. Ambulansla hastaneye götürüldüler. Evleri tamamen yandı." diye konuştu.