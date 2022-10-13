Antalya’da kentsel dönüşüm mağduru 2 bin aile evsiz kaldı

Antalya’nın Kepez ilçesi Santral Mahallesi’nde 30 ayda bitirilmesi gereken fakat 7 yıldır bitirilemeyen kentsel dönüşüm projesi nedeniyle 2 bin aile evsiz kaldı.

İsmail AKIN

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, 30 ayda bitmesi gereken, aradan 7 yıl geçmesine rağmen tamamlanamayan Antalya Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm projesindeki gecikmeyi TBMM gündemine taşıdı.

“BÖLGE RANTA AÇILDI”

Subaşı soru önergesinde bölgenin geçmişini anlatarak, şu bilgileri verdi:

“Antalya İlimizin Kepez ve Santral Mahallelerinde yüz ölçümü 132 hektarlık alanda yaşayan vatandaşlarımızın pek çok sorunları vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz 1994 yılında bölge sakinleriyle bir araya gelerek, hak sahipliklerini koruyacak şekilde bu alanda kamulaştırma işlemlerini başlatmış ve tamamlamıştık.

2009-2014 yıllarında ise bölgede imar çalışması yapılarak, pek çok değişiklik yapıldı ve bir nevi bölge ranta açıldı. 24.11.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edilerek, 2015 sonu 2016 yılı itibariyle Kepez ve Santral Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamına alındı.

Bakanlığınız tarafından başlatılan proje kapsamında, 93 Blokda 6 bin 417 konutun teslim süresi ‘24 ay olarak’ belirlendi, hak sahibi vatandaşlarımızla sözleşmeler imzalandı. Sözleşme kapsamında mücbir sebeplerden dolayı sözleşme içeriğinde 6 aya kadar uzama öngörülürken, toplamda 30 ayda bitmesi gereken projede 7. yıla girilmiştir”

7 YILDA PROJENİN YARISI BİTİRİLEMEDİ

“Müteahhit firmanın inşaatları bir an önce bitirmek yerine kendisine ait daireleri devre-mülk sistemi ile yüksek fiyatlara pazarlamaya çalışmaktadır” diyen Subaşı “7 yıl sonunda projenin yarısı dahi bitirilememiştir. Evlerinin teslimi yapılmayan vatandaşlarımız mağdur olduğu gibi, evleri teslim edilip burada yaşayan vatandaşlarımızda mağdur durumdadır. Çünkü tüm bu parsellerde (A, B, C, D, E, F) proje kapsamında yapılması gereken sosyal alanlar en başta okul, sağlık ocağı, pazar yeri, camiiler ve çocuk oyun alanları yapılmamıştır” dedi.

“YENİ SEÇİM YATIRIMI DA FİYASKO OLACAK”

Subaşı, Antalya Kepez-Santral Kentsel dönüşüm projesini beceremeyen hükümetin 8 milyona yakın dar gelirliyi ev sahibi yapacağı iddiası ile talep topladığını da hatırlatarak, “İşte bu iş de benzer şekilde fiyasko ile sonuçlanır. Bu projeler yandaş müteahhitlere iş yaratma projeleridir. 30 ayda bitirilmesi gereken inşaatların 7 yıl geçmesine rağmen bitirilememesinin hesabını kim verecek?” diye sordu.

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, soru önergesinde Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm projesinde teslim edilen ve edilemeyen dairelerle ilgili istatistik bilgiler de vererek Bakan Kurum tarafından cevaplandırmasını istediği sorularını da şöyle yöneltti:

“2016 yılında 24 ayda bitirilmesi öngörülen Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi 7 yıl geçmesine rağmen hangi gerekçelerle bitirilmemiştir? Bakanlığınızca ne zaman bitirilmesi öngörülmektedir?

Bitirilip teslim edilen A, E, D parsellerinde sosyal alan ve donatılar ne zaman teslim edilecektir?

Vatandaşların mağduriyetini gidermek için hak sahiplerine destek programı, ödeme programı başlatılacak mıdır?”

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