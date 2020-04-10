Antalya'da konvelesan plazma tedavisine başlandı

ANTALYA (AA) – Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde konvelesan plazma tedavisine başlandı.

Kentte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 27 yaşındaki bir kişinin tedavisinin ardından alınan konvelesan plazma, yoğun bakımdaki 78 yaşındaki hastaya aktarıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AA muhabirine, üniversite hastanelerinin her zaman vatandaşın sağlığı için çalıştığını söyledi.

Bağışçıya ve ekibine teşekkür eden Ünal, "Akşam saatlerinde üniversite hastanesinde, Kovid-19 hastalığı geçiren ve iyileşen kişiden aldığımız plazmayı, ilk defa yoğun bakımda entübe hastaya naklettik." ifadesini kullandı.

Tüm hastalara şifa dileyen Ünal, bağışçının, Antalya'daki ilk Kovid-19 hastalarından olduğunu, gönüllü verici olmak istediğini bildirdi.

Ekipte yer alan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alphan Küpesiz de sorunsuz şekilde immün plazma toplayarak, hastaya verilme işini sağladıklarını dile getirdi.

Başarılı bir nakil olduğunu vurgulayan Küpesiz, "Vericiyi, işlemlerin ardından evine uğurladık. Tekrar gönüllü verici olmak istediğini söyledi." dedi.