Antalya’da mahalleli-karavancı gerginliği

Gürsu Mahallesi 322 Sokak’ta oturanlar, yol üzerinde park halindeki karavanlardan yakınıyor. Karavancıların atık suları yola döktüğünü öne süren, kimilerinin çamaşırları kurutmak için yol kenarlarına astığını söyleyen mahalleli, belediyeye defalarca şikayet ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını kaydetti.

Tecem Sitesi’nde oturan doktor Feyza Yağmur, karavanların yerleşim yerlerinden uzakta boş arazide veya karavancılığa müsait alanlara park edilmesi gerektiğini söyledi. Yağmur, 8 yıldır sitede oturduğunu belirtip, “Koronavirüs salgını öncesi Boğaçayı Parkı kuruldu sonrasında karavancılar buraya yerleşti. Sanki onlar için yapıldı. Karavancılar, atıklarını bidonlara dolduruyor, bu da kokuya neden oluyor. Üçüncü kattaki Amerikalı arkadaşım bu nedenle evini satıp gitti. Sağlı sollu karavanlar nedeniyle burada yürüyüş yapmaya korkuyorum” diye konuştu.

Parkın ortak yaşam alanı olduğunu, insanlar mutlu olsun, diye yapıldığını kaydeden Feyza Yağmur, “Ben evimin karşısındaki parka geçemiyorum. Bu durumdan şikayetçiyim. Onlara göre eşitsizlik olabilir. Herkesin ortak kullanımına açık bir alanda karavana yerleşip bizleri hiçe sayamazlar. Buradan çocuğumu geçiremiyorum. Çocuklar bu yaşam alanında oynayamıyor” dedi.

“KURALLARA UYMAYAN KARAVANCI YOK”

Mahallesinde karavan istemediğini dile getiren Feyza Yağmur’un açıklamalarına, karavanda yaşamını sürdüren İbrahim Aralı ise tepki gösterdi. Aralı, karavanların etrafa pis su bıraktığına, çevreye rahatsızlık verdiğine ilişkin Yağmur’un sözlerinin doğru olmadığını savunarak, “Burada kurallara uymayan bir tane karavancı yok. Dediklerinin biri bile yok” diye konuştu.

“İMZA TOPLADIK, ŞİKAYET ETTİK, SES ÇIKMADI”

Karavanların park edildiği sokaktaki sitenin yöneticisi Sengül Severler de “Karavanlar bizi çok üzüyor. Sağlı sollu park ediyorlar, 2 yıldır bu durumla uğraşıyoruz. İmza topladık, Büyükşehir Belediyesi’ne verdik. CİMER dahil birçok yere bildirdik. Ses çıkmadı. Görüntü çok çirkin. Çamaşır asıyorlar, pis sularını döküyorlar. Karşıya geçemiyoruz. Birçok şikayet nedenimiz var. Buraları mesken tuttular. Balkonda rahat oturamıyoruz. Misafir ağırlıyorlar. Gelen giden oluyor, çok kalabalık” dedi.

“EZİYET HALİNE GELDİ”

Mahallede esnaflık yapan emekli öğretmen Nükhet Uçaroğlu ise “Karavan konusu, eziyet haline geldi. Kendi araçlarımızı park edecek yer bulamazken, buraya sabitlenmiş, plakasız birçok karavan bulunuyor. Bizi endişelendiren bir konu. Birçok imza topladık, mahalleli olarak verildi. Bize ‘Karavan parkı yapılıyor’ dediler, başka sonuç çıkmadı. Bu karavanlar yerleşim yerlerine uzak olmalı” diye konuştu.

Tecem Sitesi’nde çalışan site görevlisi Ercan Uluğ da “Markette çalışan bir arkadaşım anlattı. Buradan bir karavan hareket ediyor ve arkasından lağımı akıta akıta gitmiş. Bu ayıptır. Burası Konyaaltı’nın en güzel mevkisi. Bakın karavanın altındaki boruyu takip edin. Bu boru nereye geliyor. Rögara mı gidiyor bu borular? Gider boruları dışarıda” dedi.

Sokağa park ettiği karavanda ailesiyle yaşayan Hakan Ökten ise “Denize yakın ve park olmasından dolayı bu cadde karavancıların tercihi. Aynı zamanda insanlar haklı. Karavanda kimlerin kaldığı, kimlerin yaşadığı belli değil. Aranan bir şahıs, karavanda aylarca yıllarca kalabilir. Gelen yok, giden yok, soran yok. Biz aile olduğumuz için sıkıntı yok. Apartman sakinleri bence haklı. Günübirlik gelip giden var, başka amaçlarla karavan kullananlar var. Araçlarını park edip, gelip gidiyorlar. Kim oldukları belli değil” diye konuştu. (DHA)