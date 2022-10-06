Antalya’da öğrenci yurdu için ayrılan alanın satışına tepkiler sürüyor

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Konyaaltı ilçe Belediyesi ve TOKİ Başkanlığına ait olan 23 bin 802 metrekarelik taşınmazın planlama ve satış sürecine tepki gösterdi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, söz konusu alanın yurt alanı olarak planlandığına işaret etti.

İsmail AKIN

TOKİ ve Antalya Konyaaltı ilçe Belediyesi mülkiyetinde olan Akdeniz Üniversitesi karşısındaki 23 bin 802 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın planlama ve satış sürecine açıklama yapan Mimarlar Odası Antalya Şubesi, “Kentin gelecekte ihtiyacı olan kamusal alanların satışına hayır” ifadesini kullandı.

“İLGİLİ KURUMLARIN GÖRÜŞLERİ ALINMADI‟

TOKİ Başkanlığı tarafından taşınmazla ilgili yapılan planlama sürecinin eleştirildiği açıklamamanın devamında; “Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yasa, yönetmelik, üst ölçekli planlara, ilgili yatırımcı kuruluş Gençlik ve Spor Bakanlığı görüşü alınmadan ve yine parselde hissedar olan Konyaaltı Belediyesinin görüşleri alınmadan yapılan ve Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanan plan ile yurt alanından çıkarılarak, kaldırılan yurt alanı yerine eşdeğer bir alan da ayrılmadan Özel Eğitim Tesisi Alanı olarak planlanmıştır” denildi.

“ÖZEL EĞİTİM TESİSİ ALANI OLARAK SATIŞTA”

Mimarlar Odası Antalya şubesi açıklamasında, hızla büyüyen üniversitede öğrenci sayısının artması nedeniyle yurt ihtiyacının da her geçen gün arttığı vurgulanarak, taşınmazın yurt alanı olarak kalması gerektiği yönünde Akdeniz Üniversitesi ve Konyaaltı Belediyesi’nin yaptığı itirazların da dikkate alınmadığının altı çizildi. Açıklamada üniversite kapasiteleri, il dışından gelen öğrenci sayıları, mevcut yurt sayıları ve kapasiteleri ile doluluk-boşluk oranları gibi çalışmalar tam olarak yapılmadan taşınmazın, Yurt Alanı karar kaldırılarak “Özel Eğitim Tesisi Alanı” olarak satışa çıkarıldığı kaydedildi.

“RANT AMAÇLI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAKTA”

Antalya’nın hızla büyümekte ve buna bağlı olarak kent nüfusunun da arttığına dikkat çekilen Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin açıklamasında; “Plan değişiklikleri yapılırken, kent bütünü kamusal alan ihtiyaçlarının yeterli olup olmadığı, gelecekteki ihtiyaçları da dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra ve zorunluluk halinde plan değişikliklerinin yapılabileceği ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak ve ilgili kurum, kuruluş ve kent dinamiklerinin tüm itiraz ve karşı çıkmalarına karşın ben yaptım oldu mantığı ile rant amaçlı plan değişiklikleri yapılmakta, kamusal alanlar birer birer satılmaktadır” ifadelerine yere verildi.

“DEVLETİN GÖREVĠ KAMUSAL ALANLARI SATMAK DEĞİLDİR”

Odanın açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Devletin görevi rant amaçlı planlar yaparak kentlerin gelecekte ihtiyacı olacak kamusal alanlarını satmak değildir. Kaldı ki bugün içinde bulunduğumuz olumsuz ekonomik koşullarda öğrenciler yurt bulamadıkları, Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Rusya ve Ukrayna vatandaşlarınca yerleşim için Antalya’nın tercih edilmesi nedeniyle kiralar yükselmiş, öğrencilerin ödeme gücünü aştığı için kiralık konut bulamamakta, ya kayıt dondurmakta ya da okulu bırakmak zorunda kalmaktadırlar. Devletin ve TOKİ’nin görevi, yurt alanlarını rant amaçlı plan değişiklikleri ile satmak değil, öncelikle ve ivedilikle öğrencilerin barınma sorunlarını çözmek için yurt binası yapmak veya yaptırmak olmalıdır.”

İHALEYE KATILMAYIN ÇAĞRISI

Yatırımcılara da ihaleye katılmamaları yönünde çağrıda bulunan Mimarlar Odası Antalya Şubesi, şu uyarıları yaptı:

“Buradan bir çağrı da yatırımcılara yapmak istiyoruz. 13.10.2022 tarihinde müzayede yoluyla satışa çıkacak parsele ilişkin satış müzayedesine katılmamalarını, katılmaları ve satışın gerçekleşmesi halinde hem satışın iptali hem plan değişikliğinin iptali için sonuna kadar mücadele edeceğimizi, ihaleye katılacak olan yatırımcıların ve halkımızın bilgisine sunarız.”

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