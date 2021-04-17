Antalya'da polisin “dur” ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

ANTALYA (AA) – Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 kişiden 2'si polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde polisler, durumundan şüphelendikleri 07 APC 064 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu otomobil ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Aracı ara sokağa bırakan 4 şüpheli daha yaya olarak kaçmaya devam etti.

Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada şüphelilerden A.A. ve M.A, Gazi Bulvarı yan yolda yakalandı.

Polis ekipleri aracın bırakıldığı yere götürdükleri şüpheliler ve yakınları arasında tartışma yaşandı.

Şüphelilere, "dur ihtarına uymama, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme, ehliyetsiz araç kullanma, tehlikeli araç kullanma ve kırmızı ışık ihlali" suçlarından ceza kesildi.

Ekipler, kaçan 2 şüphenin bulunması için de çalışma başlattı.

Bu arada polise bilgilerine vermek isteyen şüphelilerden M.A, "Ceza yazmayın ağabey, ben ödeyemem benim durumum yok" diye yazılan cezaya itiraz etti.