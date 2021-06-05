Antalya'da polisin “dur” ihtarına uymayan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

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Alaturka Online
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ANTALYA (AA) – Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 3 kişiden ikisi, polisle kovalamaca sonucu yakalandı.

Serik ilçesi Dikmen Kavşağı'nda, sahte plakalı çalıntı aracın sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Cumalı Mahallesi'nde aracı terk eden 3 şüpheliden ikisi kovalamaca sonucu yakalandı.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, bir pompalı tüfek ve başka bir araca ait olduğu tespit edilen plaka ele geçirildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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