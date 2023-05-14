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14 Mayıs 2023
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Antalya’da seçim kurullarında uzun kuyruklar oluştu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde kullanılan oylar da saat 19.00 itibarıyla sandık görevlileri ve polis eşliğinde Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu’nun bulunduğu Antalya Spor Salonu’na getirilmeye başlandı.

Oyların olduğu torbalardaki mühürler girişte polis ekipleri tarafından kontrol edilerek içeriye alındı.

Kontrollerin yapıldığı kapı girişinde zaman zaman yoğunluklar yaşandı.

Oy torbalarını kimileri kucaklarında, kimileri ise sırtında taşıdı. Diğer yandan saat 22.30 itibarıyla ilçe seçim kuruluna oy torbalarını teslim etmek isteyenler metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu. (DHA)

Alaturka Online
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