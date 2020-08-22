Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

ANTALYA (AA) – Turizm sezonunun hareketlendiği Antalya'da, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, serinlemek için denize girmeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının 38 derece, nem oranının yüzde 27 ölçüldüğü kentte tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalanlar denize girdi. Bazı tatilciler ise şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti. Bazı anne ve babalar çocuklarıyla hem suda oynadı hem de onlara yüzmeyi öğretti.

Sahil bandında yürüyüş yapıp bisiklete binenlerin yanı sıra bazı kişiler de gölgelik alanlarda kitap okudu.

Sahildekilerin büyük bölümü maske takmazken şezlonglarda güneşlenenler ise sosyal mesafeye dikkat etmeye çalıştı.