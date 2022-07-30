Antalya’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Araçtan dışarı çıkamayan sürücü yanarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı Öğretmenevleri Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Ömer Faruk Nalbant yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra alev aldı.
Alevler tüm aracı sararken, sürücü koltuğunda sıkışan Nalbant dışarı çıkmayı başaramadı. Yangına müdahale eden diğer sürücülerin tüm uğraşlara karşın Ömer Faruk Nalbant araçtan çıkartılamadı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nalbant’in öldüğü belirlendi.
Olay yerine gelen sürücünün yakınları “Benim de canımı al” diyerek sinir krizi geçirdi. Nalbant’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. (DHA)