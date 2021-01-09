Antalya'da tütün ve elektronik sigara kaçakçılığı operasyonunda 7 gözaltı

ANTALYA (AA) – Antalya'daki kaçakçılık operasyonunda 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, gümrük kaçağı tütün ve elektronik sigara ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Kıbrıs'tan temin edilerek kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen ısıtılmış tütün ile bu tütünlerin tüketilmesinde kullanılan elektronik sigara makinalarının, alışveriş merkezlerinde satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Kentte iki alışveriş merkezindeki marketlere ve 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 bin 634 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü, 1792 sigara sarma kağıdı, 618 paket gümrük kaçağı sigara, 34 elektronik sigara makinesi, makinelere ait 10 şarj aleti, 62 elektronik sigara makine temizleme aparatı, 20 elektronik sigara kartuşu ve 10 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.