Antalya’da vaka sayıları hızlar artıyor

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve DİSK’e bağlı Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, yaptığı ortak basın açıklamasında Antalya’da artan vaka sayıları nedeniyle turizm çalışanlarının büyük risk altında olduğuna dikkat çekildi.

“TURİZM EMEKÇİLERİMİZ OLASI BİR KAPANMADA EKONOMİK VE PSİKOLOJİK YÜKE DAYANAMAZ”

Artan vakalar nedeniyle tekrar bir kapanma olasılığının turizm çalışanlarının zor durumda bırakacağını belirten CHP’li Zeybek şunları söyledi; “Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren turizm emekçilerimiz, olası bir kapanma ihtimalinin getireceği ekonomik ve psikolojik yüke dayanamaz.

AKP iktidarının gerek salgınla, gerekse ekonomik krizle mücadele yönteminin olmadığı son bir buçuk yılda kamuoyu tarafından görülmüştür. Ülkemizde birçok iş kolunda emekçilerin yaşadığı sorunlarla birlikte, yaz turizm sezonunda olası bir kısıtlamada iş kaybına uğrayacak turizm emekçilerinin sorunları daha da artacaktır. Turizm işvereni olan Turizm Bakanı, turizm emekçilerini çalışanı gibi değil, sorumlu olduğu yurttaşlar olarak görmesinin zamanı geldi ve geçiyor”

“GEREKİRSE TÜRKİYE’DE TEST YAPILMALIDIR”

Yurtdışından gelen bazı yabancı turistlerin ülkelerinden sahte test sonucu aldıkları iddialarına da değinen Zeybek, “Bu iddia yetkili bakanlıklar tarafından mutlaka araştırılmalı ve güvenilir test sonuçları olan kurumlardan test talebi yapılması istenmeli, gerekirse Türkiye’de test yapılmalıdır. Bir vakanın bile onlarca turist ve turizm emekçisine hastalık bulaştırma riski olabilir.”dedi.

“YANLIŞ UYGULAMALARIN SORUMLUSU AKP’DİR”

Zeybek açıklamasında şu ifadelere de yer verdi: “İnsan sağlığını göz ardı ederek, ekonomik kaygılarla yapılan yanlış uygulamaların sorumlusu AKP’dir. AKP döneminde iş etiğine,çalışanların iş güvenliğine önem verilmemesi ne yazık ki rutin bir hal almıştır. Bazı turizm tesislerinde hastalık şüphesi olan personelin hastaneye gidip test vermesinin engellendiği iddia edilmektedir. Utanç vesikası olan “ben aşılıyım” reklamı ile insan onurunu yok sayan AKP’li Turizm Bakanı, bir gün olsun turizm emekçisinin hakkını savunsun”

“TURİZM EMEKÇİLERİ BAŞININ ÇARESİNE BAKMAK ZORUNDA MI KALACAK”

Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu’da artan vakalar nedeniyle turizm emekçilerinin olası bir kapanmada yaşayacakları sorunlara dikkat çekerek, “Milyonlarca işçi yarın hastalanacak mı, işsiz mi kalacağını bilmeden, on binlerce otel, restoran, kafe, bar, eğlence yerleri işletmeleri üç gün sonra kapanacak mı yoksa açık mı kalacak bilemeden, kapanırsa başının çaresine bakmak zorunda kalacağını düşünerek uykuları kaçıyor. Okluk Koyuna yazlık saray, Kıbrıs’a yeni saray yaparak lüks ve şatafata milyarlarca dolar harcayanların yeniden kapanma yaşanacaksa, bir destek bütçesi var mı” dedi.

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