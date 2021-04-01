Antalya'daki ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

ANTALYA (AA) – Antalya'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen bir kadın hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 6117. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Evde dumandan etkilenen G.A. (37) çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

G.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinde Bora Karakeçili, alevleri görerek olay yerine geldiğini ve yardım etmek amacıyla camları kırdığı sırada içeride birinin olduğunu fark ettiğini söyledi.

Karakeçili, "Kapıyı kırarak içeriye girmek zorunda kaldım. Sırtımda kapıya kadar çıkardım, bir arkadaşla da yola kadar çıkardık. Arka odalara da baktım başkası var mı diye ama kimse yoktu." dedi.