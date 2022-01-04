Antalya’daki fırtına patlıcanı vurdu

Geçen hafta Antalya’da etkili olan fırtına, sera ürünlerinin fiyatlarına yansıdı. Kışın serada yetişen patlıcanın kilosu bir haftada yüzde 33 zamlanarak 20 liraya çıktı.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ürün patlıcan olurken, fiyatı en çok azalan ürün ise karnabahar oldu.

Semt pazarlarında patlıcan 20 liradan, karnabahar ise 6 liradan satılıyor.

Pazarcılar, patlıcan fiyatlarının yüksek olmasını geçtiğimiz hafta Antalya’da yaşanan fırtınadan kaynaklı olduğunu belirtirken, karnabahar fiyatlarının da mevsiminde yetiştiğinden dolayı ucuz olduğunu söyledi.

BİR HAFTADA YÜZDE 33 ZAM

Patlıcanın yazın yetiştiğini söyleyen pazarcı Akif Erişkin, “Patlıcan kış mevsiminde serada yetişiyor. Bundan dolayı patlıcan biraz pahalı, şu anda 20 liradan satılıyor. Sel veya yağmur olduğunda fiyatlarda etkileniyor. Geçen hafta Antalya’da gerçekleşen fırtınadan dolayı da patlıcan fiyatları arttı, geçen ay 15 liradan satılıyordu” dedi.

Patlıcanın kışın yetişmediği için fiyatlarına yansıdığını belirten pazarcı Fevzi Taka, “Antalya’da yaşanan fırtına patlıcan fiyatlarını etkiledi. Şu anda patlıcan 20 liradan satılıyor. Karnabahar da mevsimi olduğu için ucuz. Şu anda 6 liradan satılıyor” diye konuştu. (İHA)



İlginizi Çekebilir DİSK-AR: ‘Gıda enflasyonu %64.6, asgari ücret ele geçmeden eridi’ İlginizi Çekebilir 2021 yılı enflasyon oranı belli oldu