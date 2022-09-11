Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde yerleşim yerleri ile seraların yakınında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde yerleşim yerleri ile seraların yakınında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
3 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibiyle müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.
Çıkış nedeni araştırılan yangında ilk etapta 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi. (DHA)