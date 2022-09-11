fbpx
Anasayfa Haberler Gündem Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Yazan:
Alaturka Online
-

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde yerleşim yerleri ile seraların yakınında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayınlanma: 17:13 – 11 Eylül 2022 Güncellenme:

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde yerleşim yerleri ile seraların yakınında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

3 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibiyle müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.

Çıkış nedeni araştırılan yangında ilk etapta 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi. (DHA)

Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı İlginizi Çekebilir Denizli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group