Antalyalı çiftçilerin ANTBİRLİK isyanı: Perişan ettiler bizi





Antalya Serikli çiftçiler Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birlik’e (ANTBİRLİK)’e isyan etti. Çiftçiler, “Dönümlerce silajlık mısır ektik, ANTBİRLİK ton başına bin 250 lira fiyat vermişti, şimdi 900 liraya indirdi. Ürünü toplamak için bizi sıraya koydu, bu kez de biçerdöver bozuldu. Biz biçelim diyoruz ama almıyor. Perişan ettiler bizi” diye konuştu.

Antalya’nın Serik ilçesi Çandır Mahallesi’ndeki çiftçiler, Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birlik’e (ANTBİRLİK) isyan etti. Kendilerini ziyaret eden CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer’e şikayetlerini dile getiren çiftçiler “Perişan ettiler bizi. Zenginin, birliğe borcu olanın ürünü biçiliyor, borcu olmayanın ürünü tarlada kalıyor” dedi.

“SORUMLU KİMSE İLGİLENMİYOR”

ANTBİRLİK’ten tohumlarını alıp dönümlerce silajlık mısır ektiklerini ve gece gündüz ürünlerinin başında olduklarını söyleyen çiftçiler şunları anlattı:

“ANTBİRLİK bize ton başına bin 250 lira fiyat vermişti. Şimdi bunu 900 liraya düşürdü. Milyarlarca borcumuz var, tamam, dedik. Bizi sıraya koydular ama şimdi de biçerdöver bozulmuş, ürünümüzü toplamıyorlar. Biz kendimiz biçtirelim diyoruz, ona da hayır diyorlar, almayız diyorlar.

Birlik başkanına gittik görüşemedik, kaymakama gittik çözemedik, sorumlu hiç kimse bizimle ilgilenmiyor. Zamanımız az, ürünümüz tarlada çürümesin, buna bir çözüm bulunsun. Tonlarca buğday aldık, mısırlar kalkmazsa onları da ekemeyeceğiz”

“HAYVANCILIK İÇİN TEMEL BESLENME”

Mısır silajının özellikle süt hayvancılığında ülkemiz koşulları için temel hayvan besleme kaynağı sayıldığını belirten CHP’li Özer, silaj yapımının yıl boyunca yeşil yem ihtiyacının karşılanmasına olanak sağladığını bu nedenle de hayvancılık açısından mısır silajının öneminin büyük olduğunu söyledi. “Görünen o ki, piyasada bir sıkışıklık söz konusu ve ANTBİRLİK verdiği sözü yerine getirmiyor, alım da yapmıyor. Bunun çözümü yönetim kanallarındadır” diyen CHP’li Özer şu ifadelerde bulundu:

“Yeterli devlet desteğini alamayan, hükümetin yanlış politikaları nedeniyle de zaten zorlu günler geçiren çiftçiler bir de bu tür mağduriyetler nedeniyle tamamen çaresiz kalıyor. Üretimde planlamanın iyi yapılması şart.

Arz-talep dengesinin doğru öngörülmesi şart. Odaların, birliklerin, kooperatiflerin çiftçinin yanında olması şart. Çiftçinin üretime devamını sağlamak şart. Mağdur edilmeyen, çaresiz bırakılmayan, desteksiz kalmayan çiftçi mutlu olur. Çiftçi mutlu olursa, ülke de mutlu olur”