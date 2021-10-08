Antalyalı sanayicilerden vergi yükünün azaltılması talebi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Vergi Kanunu teklifiyle ilgili çeşitli taleplerde bulundu. Çetin, “Elektrik üzerindeki vergi yükü azaltılmalı. Kiracı işletmeler üzerinde ciddi bir yük oluşturan KDV stopajı yüzde 1’e indirilmeli” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çetin, “Kanun teklifini yıllardır konuştuğumuz ve beklediğimiz vergi reformu konusunda önemli bir başlangıç olarak görüyor ve daha kapsamlı değişikliklerin de gündeme gelmesini bekliyorum” dedi.

Yüksek enflasyonun olduğu halihazırdaki ortamda girdi maliyetlerini düşürecek vergi indirimlerine öncelik verilmesi gerektiğini kaydeden Çetin, “Kanun teklifinde örneğin elektrik üzerindeki vergi yükü azaltılmalı. Kiracı işletmeler üzerinde ciddi bir yük oluşturan KDV stopajı kaldırılmalı veya yüzde 1’e indirilmeli” dedi.

DÜZENLİ VERGİ ÖDEYENLERE KOLAYLIK TALEBİ

“Son günlerde gündeme gelen vergi cennetlerine sermaye transferi konusunda sınırlayıcı düzenlemeler yapılmalı” diyen Çetin, şöyle devam etti:

“Paradan para kazanma faaliyetlerinin vergisi artırılmalı, reel ekonomi, üretim ve istihdam üzerindeki vergi yükü azaltılmalı. Vergisini düzenli ve eksiksiz ödeyen vergi mükelleflerinin indirimi artırılmalı.” (İHA)



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