Antalyaspor 2 – Ankaragücü 2 Maç Özeti İzle

Süper Lig’de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü 2-2 berabere kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Serdar Özkan (Dk. 66 Mukairu), Hakan Özmert (Dk. 86 Salih Dursun), Chico, Amilton, Chahechouhe (Dk. 57 Doğukan Sinik), Leschuk

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Pazdan, Kulusic, Alihan Kubalas (Dk. 83 Alper Önal), Pinto, Kitsiou, Sedat Ağçay (Dk. 86 Aydın Karabulut), Faty (Dk. 73 Moke), Canteros, İlhan Parlak

Goller: Dk. 23 Chico, Dk. 80 Leschuk (Antalyaspor), Dk. 56 Canteros, Dk. 90+4 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 16 Amilton, Dk. 65 Doğukan Sinik (Antalyaspor), Dk. 45 Canteros, Dk. 51 Kulusic, Dk. 90+4 Alper Önal (MKE Ankaragücü)

Antalyasporlu futbolcular, seremoniye Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması’nı anlatan “UYUMA” yazılı pankartla çıktı.

Geçen sezon iki takım arasında Antalya’da oynanan maç sonrası Ankara’ya dönerken 2 Mart 2019’da Afyonkarahisar’da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz, karşılaşma öncesi Antalyaspor taraftarlarınca düzenlenen programla anıldı.

Başkent ekibinin futbolcuları da maç öncesi ısınmak için sahaya Çakır ile Açıkgöz’ün fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

1. dakikada Faty’nin defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen İlhan Parlak, ceza sahasında kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. İlhan Parlak’ın bekletmeden şutunda, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ taraftan Hakan Özmert ile kullandığı köşe atışında, ön direğe doğru hareketlenen Diego’nun kafayla aşırttığı topu arka direkteki Chico, altıpas içinden filelere gönderdi: 1-0

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da protokol tribününden izlediği karşılaşmanın ilk yarısını, Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.

56. dakikada başkent ekibi skora eşitliği getirdi. Kitsiou’nun pasında topla buluşan Canteros, ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan’ın solundan ağlarla buluştu: 1-1

79. dakikada Doğukan Sinik’in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak dışarıya çıktı.

80. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Hakan Özmert’in sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Leschuk, kafayla topu kaleci Korcan Çelikay’ın sağından filelere gönderdi: 2-1

90+4. dakikada konuk ekip, skoru 2-2’ye getirdi. Canteros’un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Nazım Sangare’den seken topu önünde bulan Kitsiou, meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

Maçın ardından

– Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas:

“2-1 öndeyken maalesef son saniyede gol yedik, çok üzüldük”

– MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan:

“Ankaragücü olarak direncimizi devam ettiriyoruz”

Süper Lig’in 16. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor’un teknik direktörü Stjepan Tomas, son saniyelerde yedikleri beraberlik golüyle bir puana razı olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Antalya Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tomas, karşılaşmaya iyi başladıklarını, oyunun kontrolü kendilerindeyken iki kez de öne geçtiklerini ama skor avantajını koruyamadıklarını aktardı.

Tomas, “2-1 öndeyken maalesef son saniyede gol yedik, çok üzüldük. Futbolda bu oluyor.” ifadelerini kullandı.

– Kaplan: “Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttığımız için mutluyuz”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Antalya’da çok iyi mücadele olduğunu kaydetti.

Geriden gelip iki defa beraberliği yakalamanın önemine değinen Kaplan, bir puanın iyi bir netice olduğunu vurguladı.

Kaplan, futbolcularını mücadelelerinden dolayı kutlayıp, “Ankaragücü olarak direncimizi devam ettiriyoruz. İki haftadır Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttığımız için mutluyuz.” diye konuştu.

Mustafa Kaplan, kazandıkları bir puanı, geçen sezon iki takım arasında Antalya’da oynanan maç sonrası Ankara’ya dönerken 2 Mart 2019’da Afyonkarahisar’da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz’e armağan ettiklerini sözlerine ekledi.