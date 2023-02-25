Antalyaspor, 2 kez ertelenen Beşiktaş maçına 18 eksikle çıkacak

13 Kasım Pazartesi günü oynanması planlanan Beşiktaş – Antalyaspor mücadelesi, aynı gün İstanbul’da düzenlenen hain terör saldırısı sebebiyle 14 Şubat Salı gününe ertelenmişti. 6 Şubat sabahı, Türkiye’nin 11 ilini kapsayan deprem felaketine uyanmasıyla bir erteleme daha gelen karşılaşma için yeni tarih 26 Şubat Pazar günü oldu. Bu pazar oynanması gereken karşılaşmanın hazırlıkları her iki ekipte de devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Müsabaka Talimatı’na göre devre arasında yapılan transferler maçta forma giyemeyecek. Bu nedenle Antalyaspor cephesinde 8 futbolcu Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

18 FUTBOLCU BEŞİKTAŞ’A KARŞI YOK

Bu zorlu karşılaşmada Antalyaspor’dan Erdal Rakip, Helton Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mark Mampassi ile Yannick Nkurunziza gibi isimler forma giyemeyecek. Yeni transferler gibi kulüplerinden ayrılan futbolcular da erteleme mücadelesinde yer alamayacak. Akdeniz ekibinde Hakan Özmert, Erkan Eyibil, Soner Aydoğdu ve Gökdeniz Bayrakdar ertelenen maçta oynama şansı varken, kulüplerinden ayrıldığı için sahada olamayacaklar. Internacional’e transfer olan Luiz Adriano da takımda yer almayacak.

HAJİ WRİGHT VE 3 OYUNCU DAHA SAKATLIKLARI NEDENİYLE FORMA GİYEMEYECEK

Antalyaspor’un golcü ismi Haji Wright, ertelenen karşılaşmada forma giyebilecekken şu an sakatlığı sebebiyle maçta oynayamayacak. Akdeniz ekibinde Fedor Kudriashov, Shoya Nakajima, Ufuk Akyol da sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecekler. Antalyaspor’da Sam Larsson da cezası sebebiyle karşılaşmada forma şansı bulamayacak. Kırmızı-beyazlılarda ilk maç öncesi sakatlığı bulunan Houssam Ghacha, Alassane Ndao, Fredy ile Sinan Gümüş ise şans verilmesi halinde mücadelede oynayabilecek.

Fraport TAV Antalyaspor, zorlu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı-beyazlılar çalışmanın ardından saat 17.00 sıralarında tarifeli uçakla mücadelenin oynanacağı İstanbul’a hareket edecek.

DEPLASMANDA SADECE 3 GALİBİYET

Antalyaspor ile Beşiktaş ligde ise toplamda 63’üncü kez birbirlerine rakip olacak. Kırmızı-beyazlı ekip bu maçlarda sadece 8 galibiyet alırken, 13 beraberlik ve 41 yenilgi elde etti. Akdeniz ekibi Antalyaspor, rakibine karşı deplasmanda oynadığı 31 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 22 yenili elde etti. İki ekip arasında oynanan son mücadele ise 0-0 golsüz berabere sona erdi.

Pazar günü saat 19.00’da Beşiktaş Vodafone Park İnönü Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalarken, yardımcılıklarını Mustafa Savranlar, ve Anıl Usta yapacak. Kırmızı beyazlıların rakibine karşı şu 11’le sahaya çıkması bekleniyor: “Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando Martins, Fredy, Ndao, Admir Mehmedi, Ghacha ve Sinan.”