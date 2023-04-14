Antalyaspor – Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında açılış Akdeniz derbisiyle olacak. Antalyaspor, sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20:30’da başlayacak ve mücadeleyi Kaan Numanoğlu yönetecek.

Antalyaspor’da Doğukan hazır

Antalyaspor’da, Alanyaspor maçı öncesi Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov ile Admir Mehmedi’nin sakatlıkları bulunuyor. İki oyuncu Akdeniz derbisindesahadaki yerlerini alamazken, Fredy isecezası nedeniyletakımdaki yerini alamayacak. Antalyaspor’da sakatlığını atlatan ancak antrenman eksiği bulunan Doğukan Sinik’in kadroda olacağı öğrenildi.

Alanyaspor derbiye hazır

Alanyaspor, yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal, maçı kazanmak istediklerini belirtip, “Üst sıralara tırmanmak istiyoruz, bu maç da bu hedef açısından son derece önemli” dedi.