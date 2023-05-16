Antalyaspor, Ankaragücü maçına hazır

Süper Lig’de oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 36 puanla 12’nci sırada yer alan Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlı ekip Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapacağı çalışmanın ardından akşam saatlerinde uçakla mücadelenin oynanacağı Ankara’ya gidecek.

47’NCİ RANDEVU

Antalyaspor ile Ankaragücü toplamda 47’nci kez rakip olacak. İki ekip arasında daha önce oynanan 46 maçta Antalyaspor 14 galibiyet, 15 beraberlik ve 17 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Ankara’daki maçlarda iki ekip arasında oynanan maçlarda galibiyet sayıları eşit. Antalyaspor, Ankara’da 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Antalyaspor ile başkent temsilcisi arasında ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan maçı Ankaragücü 2-0 kazanmıştı.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Antalyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda puan kazanmakta zorlanıyor. Kırmızı beyazlılar deplasmanda bu sezon oynadığı 15 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi ile sadece 13 puan toplayabildi. Antalyaspor, rakiplerine deplasmanda 14 gol atarken, 24 gole engel olamadı. Antalyaspor, deplasmanda oynadığı son 3 maçını ise kaybetmedi. Antalyaspor, bu maçlarda 2 beraberlik ve 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Kırmızı beyazlılar Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenerken, Konyaspor ile 1-1, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

1 CEZALI, 2 SINIRDA

Antalyaspor’da MKE Ankaragücü maçı öncesi 1 cezalı oyuncu bulunuyor. Kırmızı kart cezası bulunan Bünyamin Balcı, mücadelede takımdaki yerini alamayacak. Antalyaspor’da Güray Vural ve Ghacha, Ankaragücü maçında kart görmeleri halinde pazar günü Antalya’da oynanacak Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

MKE Ankaragücü- Antalyaspor maçı çarşamba günü saat 20.00’de Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk ile Mehmet Kısal yapacak.