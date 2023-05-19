Antalyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Nuri Şahin’li Antalyaspor, Süper Lig’in 35. haftasında Emre Belözoğlu’lu Başakşehir’i konuk edecek. Karagümrük galibiyetinin ardından evinde Beşiktaş’a kaybeden, Ankaragücü deplasmanından 1 puanla dönen Akdeniz ekibi, 37 puanda. Kırmızı Beyazlılar, evinde kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. 4-2’lik Giresunspor ve hükmen Hatayspor galibiyeti sonrası Galatasaray’a mağlup olan, ateş hattındaki Ümraniyespor’la berabere kalan Turuncu Lacivertliler, 52 puanda. İlk 5 hedefi bulunan İstanbul ekibi, evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Antalyaspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yarın akşam Corendon Airlines Park’ta oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak Antalyaspor-Başakşehir maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Cihan Aydın’ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Antalyaspor-Başakşehir muhtemel 11’ler:
Antalyaspor: Helton, Floranus, Veysel, Ömer, Kudryashov, Fernando, Erdal, Fredy, Larsson, Doğukan, Bertuğ
Başakşehir: Muhammed, Şener, Edgar, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo