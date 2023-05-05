Süper Lig’in 33. haftasının perdesi Antalya’da açılacak. Akdeniz devi, son haftaların formda ekibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Geçen hafta derbide lider Galatasaray’ı 3-1’le geçip ‘Zirve yarışında ben de varım’ diyen Siyah-Beyazlılar, Antalya deplasmanında da serisini sürdürüp şampiyonluk iddiasına net bir şekilde devam etmeyi hedefliyor. Bu sezon inişli-çıkışlı bir performansı bulunan Nuri Şahin’li Antalyaspor da taraftarı önünde Kara Kartal’ı devirmeyi amaçlıyor.

Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Corendon Airliens Park’ta oynanacak mücadele 19.00’da başlayacak. Mete Kalkavan’ın düdük çalacağı zorlu karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Antalyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri:

Antalyaspor: Leite, Cemali, Bünyamin, Ömer, Veysel, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Wright, Larsson

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Redmond, Necip, Amir, Gedson, Cenk, Aboubakar