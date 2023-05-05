64 F
Los Angeles
5 Mayıs 2023
AnasayfaAlaturka SporAntalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’in 33. haftasının perdesi Antalya’da açılacak. Akdeniz devi, son haftaların formda ekibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Geçen hafta derbide lider Galatasaray’ı 3-1’le geçip ‘Zirve yarışında ben de varım’ diyen Siyah-Beyazlılar, Antalya deplasmanında da serisini sürdürüp şampiyonluk iddiasına net bir şekilde devam etmeyi hedefliyor. Bu sezon inişli-çıkışlı bir performansı bulunan Nuri Şahin’li Antalyaspor da taraftarı önünde Kara Kartal’ı devirmeyi amaçlıyor.

Antalyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Corendon Airliens Park’ta oynanacak mücadele 19.00’da başlayacak. Mete Kalkavan’ın düdük çalacağı zorlu karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

Antalyaspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri:

Antalyaspor: Leite, Cemali, Bünyamin, Ömer, Veysel, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Wright, Larsson
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Redmond, Necip, Amir, Gedson, Cenk, Aboubakar

 

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,489BeğenenlerBeğen
16,186TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States