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6 Mayıs 2023
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Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş’ten takımına övgü

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’a konuk olan Beşiktaş, ilk yarısını geride kapattığı maçın ikinci yarısında fırtına gibi esti. Vincent Aboubakar (2) ve Cenk Tosun’un golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılarak 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kara Kartal, 2 maç fazlasıyla Fenerbahçe’yi solladı, 2. sıraya yerleşti.

Oyun olarak çok mesafe kat ettiklerini, takım oyununda ileri gittiklerini vurgulayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

“Hep geriden geliyoruz. Çok puan kayıplarımız oldu. Bugün hep ileriye gitmeyi düşündük. Oyun olarak çok mesafe aldığımızı, takım oyununda daha ileri gittiğimizi düşünüyorum. Ama bugün sadece kazanmayı düşününce oyun ikinci plana düştü. Rakip de kendi sahamızda bize 2 puan kaybettirmişti. Bugün de iyi kapanarak oynayıp, bulacağı bir golle oyunu taşımaya çalışıyordu. Gol, moral gücünü arttırdı.”

‘Kalan 3 maçta oyunumuz her rakibe karşı üstün’

“Bizim tamamında oyun üstünlüğümüz olması gerekirken, ikinci yarı oyun üstünlüğü ve gollerimiz oldu. Daha oyuna hakim olarak oynamak gerekiyordu, özellikle ilk yarıda yapamadık. 3 gol bulduk, pozisyonlar bulduk. Rakibi de ortak ettik. Antalyaspor da iyi takım. İyi bir ambiyans vardı. Pas yüzdesi olarak, ilk yarıda oyun temposu ve hızı düşüktü. Bu da oyunu etkiledi. Geldiğimden beri ilk defa duran toptan gol yedik. Sonunda bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Dinlemeyi hak ettiler. Ama daha iyi olmalarını bekliyorum. Kalan 3 maçta oyunumuz her rakibe karşı üstün olmalı, kazanmak arkasından gelir.”

‘Yanlış kararlar, doğru kararlar bizde saklı kalsın’

“Hakemle ilgili konuşmuyorum. Kırmızı kart, penaltı, değil, faul… Yanlış kararlar, doğru kararlar veriliyor. Herkes konuşuyor. Van’da da, Kayseri’de de, Trabzon’da da, Antalya’da da, her şehirde, herkes yorum yapıyor. Çok girmeyi doğru bulmuyorum. Yanlış kararlar, doğru kararlar bizde saklı kalsın.”

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