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6 Mayıs 2023
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Antalyaspor – Beşiktaş maçında Cenk Tosun & Nuri Şahin gerilimi!

Alaturka Online
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Alaturka Spor

Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Konuk ekip, mücadeleden 3-1’lik sonuçla galip ayrıldı.

Son bölümüne 1-1’lik eşitlikle girilen mücadelede Beşiktaş; 84. dakikada Cenk Tosun ve 89. dakikada Vincent Aboubakar’ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Maçın uzatma dakikalarında Siyah-Beyazlılar, 3-1 öndeyken Cenk Tosun ile Nuri Şahin arasında bir tartışma yaşandı.

90+1. dakikada Beşiktaş’ın taç kullanmaya hazırlandığı pozisyonda Cenk Tosun, Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin’den topu almak istedi fakat genç çalıştırıcı, Cenk Tosun’u iterek bir reaksiyon gösterdi.

Yaşanan bu an sonrası Cenk Tosun, olay yerinden uzaklaştığı sırada Nuri Şahin’e yönelik tepkisi dikkat çekti.

Yaşananlar sonrası Alanyaspor’un yedek kulübesi de ayağa kalkarken 69. dakikada kenara gelen Doğukan Sinik de Beşiktaşlı oyuncular ve hakeme tepki gösterdi.

(Görüntüler yayıncı kuruluş beIN SPORTS’tan alınmıştır)

 

 

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