Antalyaspor – Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: İkinci sarı gerektiren o hareket, penaltı beklenen o an…

ABOUBAKAR ŞOV DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında 1-0 geriye düşen Beşiktaş, korner organizasyonu ile golü bulmuş ve sonrasında maçı 3-1 kazanmıştı. Derbide dengeyi getiren gol Saiss’tan gelirken bu kez köşe vuruşunda kafa vuruşunu yapan ve ağları havalandıran isim Aboubakar oldu. Aboubakar, Antalyaspor karşısında dün akşam 54. dakikada skora dengeyi getirirken, 89. dakikada ise harika bir golle skoru belirlemeyi başardı.

Mart ayından bu yana Süper Lig’de en fazla gol atan oyuncu Vincent Aboubakar oldu. Kamerunlu yıldız, bu süreçte 10 gol kaydetti ve 1 asist yaptı. Aboubakar; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Galatasaray’a 1’er gol atarken Giresunspor ve Antalyaspor ağlarını 2’şer kez havalandırdı.