Antalyaspor – Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdiler: İkinci sarı gerektiren o hareket, penaltı beklenen o an…

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlıların geriden gelerek kazanmayı başardığı mücadelenin hakemi Mete Kalkavan ve ekibinin kararları, özellikle maç sonu açıklamalarına yansıyacak şekilde Antalyaspor cephesinin tepkisini çekti.
KARTAL’DAN SERİYE DEVAM
Siyah-Beyazlılar, 3-1’lik Antalyaspor zaferiyle ligdeki namağlup serisini 11 maça çıkarttı. Ayrıca son 4 maçını kazanarak yoluna iddialı bir şekilde devam eden Şenol Güneş’in öğrencileri, şampiyonluk yarışındaki ısrarlarını sürdürdü.
ABOUBAKAR ŞOV DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında 1-0 geriye düşen Beşiktaş, korner organizasyonu ile golü bulmuş ve sonrasında maçı 3-1 kazanmıştı. Derbide dengeyi getiren gol Saiss’tan gelirken bu kez köşe vuruşunda kafa vuruşunu yapan ve ağları havalandıran isim Aboubakar oldu. Aboubakar, Antalyaspor karşısında dün akşam 54. dakikada skora dengeyi getirirken, 89. dakikada ise harika bir golle skoru belirlemeyi başardı.
Mart ayından bu yana Süper Lig’de en fazla gol atan oyuncu Vincent Aboubakar oldu. Kamerunlu yıldız, bu süreçte 10 gol kaydetti ve 1 asist yaptı. Aboubakar; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Galatasaray’a 1’er gol atarken Giresunspor ve Antalyaspor ağlarını 2’şer kez havalandırdı.
CENK TOSUN DEVREYE GİRDİ
Beşiktaş’ın tecrübeli forveti Cenk Tosun, ligde 3 maç sonra sahneye çıktı. Yıldız isim, dün akşam Antalyaspor karşısında attığı golle 3-1’lik galibiyete önemli bir katkı sağlamayı başardı. Cenk, bu sezon 13 gole ulaştı.
MASUAKU KALDIĞI YERDEN DEVAM
Geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde bir asist yapan Arthur Masuaku, Antalyaspor mücadelesinin de yıldızlarından biri oldu. Kongolu sol bek, hem savunmada hem de hücumda önemli işlere imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, 54. dakikada Vincent Aboubakar’ın attığı golün asistini yaptı.
29 lig maçında 2 gol ve 6 asiste ulaşan Masuaku, takımının kazandığı zaferin mimarlarından biri oldu.
SABRİ GÜLEL’DEN HAKEMLERE TEPKİ
Süper Lig’in 33’üncü haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, sert açıklamalarda bulundu.
Gülel, mücadelenin hakemi Mete Kalkavan ve hakem kadrosuna tepki gösterdi. Başkan, “O mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu, adil olduğunu, ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz. Biz o zaman sahaya 17 kişi çıkalım. Maçta kimseyle sorun olmadı. Ben yarın onurlu bir davranış bekliyorum. Eğer birazcık onur varsa gerekli yaptırım yapılacaktır” diye konuştu.
İŞTE KARŞILAŞMANIN TARTIŞMALI POZİSYONLARI
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS’ta Trio ekibi, Antalyaspor – Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım’ın yorumlarıyla masaya yatırılan Antalyaspor – Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları…
12. DAKİKADA AMIR HADZIAHMETOVIC’İN ERDAL RAKİP’E FAULÜNDE KART GEREKİR Mİ?
Bülent Yıldırım: Burada bir ikili mücadele var. Hadziahmetovic’in ayağının ucunu, pozisyon gereği topa doğru uzattığını göreceksiniz. Bu, tamamen kazara gelen bir basma. Etkisiz bir basma. Basma diye tabir edilmez. Sadece dikkatsiz bir faul. Sarı kart verilmemesi doğru diye düşünüyorum ben.
Deniz Çoban: İlk açıdan bir daha bakarsak burada dördüncü hakemin yardım edebileceği fikrindeyim. Hakem açısından eleştirmiyorum pozisyonu ama…
Deniz Çoban: Ben, dikkatsizden öte kontrolsüz davrandığını düşünüyorum beyazlı oyuncunun. Hem çelme takıyor, üstüne bir de tendonuna doğru… Bir taktı…
Deniz Çoban: Şimdi bir de basıyor. Net bir sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum.
Seçim Demirel: Ben de pozisyona baktığımda sizin kadar netlik göremedim açıkçası. Aslında niyeti topla oynamak. Kazara rakibine takılıyor ve o ayak, devam edince de basıyor görüntüsü var ama ben de burada bir sarı kart düşünmüyorum. Kazara bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Faul yeterli.
31. DAKİKADA HAJI WRIGHT’A YAPILAN FAUL SONRASI FERNANDO, FRİKİĞİ ERKEN KULLANDI VE MAÇIN HAKEMİ METE KALKAVAN, VURUŞU TEKRAR ETTİRDİ. KARAR DOĞRU MU, TEKRARDA PROBLEM VAR MI, SARI KARTI BULUNAN FERNANDO’YA İKİNCİ BİR SARI KART ÇIKMASI GEREKİR MİYDİ?
Bülent Yıldırım: Şu pozisyonun başlangıç aşaması, hakemin gördüğü yer. Burada iki oyuncu da topa doğru müdahale etmeye çalışıyor. Küçük bir ayağa temas var. Hakem görüyor, hakim. Devam ettiriyor. Top Antalyasporlu oyuncuda kalınca pası verdi.
Bülent Yıldırım: Devamında şurada Haji Wright’a Saiss’in yaptığı ayağın üstüyle, kartsız ancak net bir faul. Şurada bir çelmeyi sallayacak. Bu pozisyon faul. Hakemin faul vermesi son derece doğru. Karta da gerek yok. Ondan yana da sıkıntı yok.
Bülent Yıldırım: Hem arkadan itiyor hem de Haji Wright’ı öne doğru düşürüyor.
Bülent Yıldırım: Buranın hikayesini bir açarak gidelim. Bu tarz durumlarda hakem, ne yapar?
Bülent Yıldırım: Önce ihlalin olduğu noktaya bir küçük sprey sıktı.
Bülent Yıldırım: Daha sonra barajın bulunması gereken yere geldi yaklaşık olarak ve oraya da sıktı.
Bülent Yıldırım: İlk anda yapması gereken şey… Prosedürel olarak böyledir. Hiçbir kitapta bu detaylı yazmaz ancak işbirliği kitaplarında, detay kitaplarında yazar. Eğer baraj kurduysa ve iki tane noktayı işaretlediyse burada ilk olarak Fernando’ya açık bir şekilde, ‘Düdüğümü bekle’ demesi gerekirdi. Prosedürü anlatıyorum önce. İhlal yerini işaretlersiniz, daha sonra barajı işaretlersiniz. Bunları yaparken de serbest vuruşu kullanacak olası oyuncu veya oyunculara düdüğünüzü gösterirsiniz. Bunu göstermenizin sebebi de buradaki prosedürün tamamını yönetecek kişi benim, ben yerimi aldıktan sonra da bir düdük çalarım ve siz de serbest vuruşu kullanırsınız demektir. Ben düdük çalmadan kullanırsanız neyi gerektirir bu? Prosedürel bizim uygulamamızda sarı kartı gerektirir. Buradaki sıkıntı Fernando’nun almış olduğu net bir sarı kart var.
Bülent Yıldırım: Buraya bir bakalım. Bu prosedürde atlayan bir şey var mı? Hakem henüz yolda. Yerine giderken, beklenmedik bir anda topu yere koyuyor.
Bülent Yıldırım: Ve oyuncu, atışı kullanıyor.
Bülent Yıldırım: Bu esnada Nuri Hoca; başını ellerinin arasına götürüyor, ‘Eyvah’ diyor çünkü bunu, bu kuralı biliyor.
Bülent Yıldırım: Burada doğru olan şey, hakemin bunu belirgin bir şekilde yapmasıydı.
Bülent Yıldırım: Orada diyalogun olduğunu görüyoruz. Hangi netlikte, hangi ifadeyle söylediğini bilmiyoruz ancak erken kullanım söz konusu. Burada hakem hukuku ne gerektiriyor? İkinci sarı karttan Fernando’nun ihracı gerekiyor. Burada prosedür atlanmış. Ben onu gözlemliyorum.
Deniz Çoban: Ben, en baştan itibaren şu Cenk’in yaptığı hareketten itibaren görmek istiyorum. Burada hakem, önündeki pozisyona avantaj oynatıyor, oynatmıyor bilmiyorum ama…
Deniz Çoban: Ben, bunun da bir sarı kart olduğunu düşünüyorum. Tam böyle top önündeyken orada bir topa yaptığı hamle gecikiyor ve kramponun arkasına, tendon bölgesine doğru kramponunun ön vidalarıyla bir darbesi olduğunu düşünüyorum. İlk etapta avantaj oynatmış olsa bile ilk hareketin sarı kart olması fikrindeyim. Devamındaki faul doğru ama ilk harekette Cenk’in yaptığının da sarı kart olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar kramponunun önündeki vidalar gelse de tehlikeli bir basma olduğu fikrindeyim. Zaten canı da çok fazla yanıyor oyuncunun belli. Sonraki faul kararını değerlendirip burada sarı kart gösterseydi daha doğru olurdu.
Deniz Çoban: Oradaki serbest vuruş yönetimine gelirsek başından sonuna sorunlu bir yönetim olduğu fikrindeyim. Kırmızılı oyuncu, hakem düdüğümü bekle derken önüne doğru eğilmiş topla ilgileniyor. Belki de Mete Kalkavan’ın düdüğümü bekle dediğini görmüyor ya da duymuyor. Mete Kalkavan tecrübesinden şu beklenir; oyuncunun sağlıklı olarak onu görmesi için oyuncunun dikkatini çekecek bir şey yapması lazım. Omzuna dokunabilir… Belki de sözle dedi, belki de oyuncunun onu duyduğunu hissetti… Onu bilmiyoruz tabii ama düdüğünü açık bir şekilde serbest vuruş kullanacak oyuncuya gösteriyor.
Deniz Çoban: Daha sonra oyuncuya sırtını dönerek barajı adımlıyor. Bu sırada oyuncu, topu tekrar eline alıyor. Aslında almaması lazım o dakikadan sonra. Topun yeri sabit, işaretlenmiş, savunma ona göre pozisyon alıyor, kaleci ona göre pozisyon alıyor. Topun da yerde sabit olması lazım ama oyuncu tekrar topu eline alıyor. Mete Kalkavan’ın haberi yok oyuncunun topu tekrar eline aldığından. Yardımcısının da haberi yok, dördüncü hakem belki uyarmıyor.
Deniz Çoban: Barajın yerini çizdikten sonra da yine baraja ve atışı kullanacak oyuncuya sırtını dönerek yer almaya gidiyor Mete Kalkavan. Belki de oyuncunun topu eline aldığını görse yerine koy diyecek. Kullanacağını hissetse… Top oyuncunun elinde, yerde değil. Şu anda top, oyuncunun elinde. Yerde olması lazım.
Deniz Çoban: Topu yere koyup başlıyor. Mete Kalkavan, döndüğü anda bunu görüyor. Başından sonuna sorunlu devam eden serbest vuruş yönetiminin sonunda bir oyuncu, hakemin izni olmadan topu… Benden izin almadan başlamasın dediği yerde başlıyor. Bu oyuncunun da sarı kartı var. Normal şartlarda bu oyuncunun, ikinci sarı karttan ihracı gerekir. Olması gereken bu. ‘Bu kadar basit bir konudan oyuncu ihlal mi edilir?’ dersiniz ama beklenen bu, istenen bu, kural bu. İhracı gerekir.
Seçim Demirel: İlk faulde Cenk’in pozisyonundaki basma var mı yok mu o konuda çok net bir şey söyleyemiyorum. Net bir sarı kart ya da değil gibi… Ama hakem bir avantaj oynatıyor. Hakemin oradaki avantaj kararını destekliyorum. Sonrasında yapılan müdahale zaten kesinlikle fauldü. Faul atışı sırasında Mete Kalkavan’ın bütün bu serbest vuruşu yönetim şeklinde gerçekten ciddi anlamda sıkıntı vardı. Oyuncuya açık bir şekilde göz teması kurarak, düdüğünü yukarı kaldırarak bekle demesi gerekirdi. Onu yapmadı. Oyuncu, önüne bakıyor o esnada. Burada Mete Kalkavan, sesli bir uyarıda bulunmuyor. Çünkü Fernando, bakmıyor hakeme.
Bülent Yıldırım: Düdük de sol elinde gibi hocam.
Deniz Çoban: Düdük, sol elinde. Sol eliyle gösteriyor.
Seçim Demirel: Evet, düdük sol elinde ama yere bakıyor Fernando. Bence hakeme bakmıyor ve sesli bir iletişim kuruluyor muhtemelen burada ama duymama ihtimali yok. Mete Hoca, zaten İngilizce de biliyor çok iyi derecede. Muhtemelen, ‘Düdüğümü bekle’ dedi burada. Sonrasında geri geri açılması gerekirken düz yürüyerek belki bir hata yaptı.
Seçim Demirel: Oyuncunun buradaki bu uyarıya, ikaza rağmen erken başladığı için kurallar gereği bence de ikinci sarıdan ihraç edilmesi gerekiyordu.
Bülent Yıldırım: Kötü bir prosedür yönetimi oldu. O da sıkıntıya sebep oldu.
52. DAKİKADA ROMAIN SAISS’İN FREDY’YE MÜDAHALESİNDE DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Doğru. Eğer doğru olmasaydı umut vadeden ataktan ve sarı karttan bahsedecektik. Ancak tüm açılarını izlediğimizde inanılmaz derecede hafif bir temastan faydalanıp…
Bülent Yıldırım: Kol temasını hissettikten sonra topa gitmeyip sportmenliğe aykırı bir şekilde kendini yere bıraktığını görüyorum Fredy’nin. Buradan bir faul ve kart çıkmaz.
Deniz Çoban: Evet, kolay bırakıyor kendini yere. Ama ustaca bırakmış. Kolundan bir temas var. Oyuncuyu da kendisi çekiyor.
Seçim Demirel: Ben de buradaki devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.
53. DAKİKADA BEŞİKTAŞ’IN GOLÜ ÖNCESİNDEKİ POZİSYONDA VERİLEN KORNER KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Aboubakar vurduğu zaman Veysel’e top çarpıyor mu ona bakacağız. Net bir şekilde çarpıyor.
Bülent Yıldırım: Hemfikirim, bir sıkıntı yok.
Seçim Demirel: Ben de çarptığını görüyorum. O yüzden de bir problem yok diyoruz burada.
58. DAKİKADA DOĞUKAN SİNİK’İN GEDSON FERNANDES’E FAULÜNDE KART GEREKİR Mİ?
Bülent Yıldırım: Hiçbir tartışma yok. Ben, bunun sarı kart olması gerektiği fikrindeyim. Çünkü topa uzanma şansı yokken Doğukan; riskli bir hamleyle kontrolsüz, arkadan savuruyor ayağını ve ayağını kramponu sıkışıyor. Ben, bunun net bir sarı kart olduğunu düşünüyorum. Diz hamlesi, kontrolsüzlük unsurunu oluşturuyor. Bu kontrolsüz faul ve sarı kart olmalıydı.
Deniz Çoban: Ben, asıl faulün yerde kaydığı ayağının oyuncuya arkadan yaptığı müdahalenin olduğunu düşünüyorum. Şurasının sarı kartı gerektirdiğini düşünüyorum.
Seçim Demirel: Burada bir kontrolsüz hareket var. Kırmızılı oyuncunun müdahalesi ve mutlaka bir sarı kart olmalıydı diye düşünüyoruz.
73. DAKİKADA VINCENT ABOUBAKAR’IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Benim açımdan bunun tartışılacak bir tarafı yok. Oyuncu; topu karşısında görmüş, hareketli. Amacı bu topu bir şekilde kendine göre ayarlayıp kafa vurmak, göğsüne almak. Arkadaki kırmızılı oyuncunun tek şansı… Top, beyazlı oyuncunun üzerinden çok fazla yükseğinden geçerse beyazlı oyuncu, avantajını yitirmiş olur. Diğer türlü bu pozisyonda kırmızılı oyuncu, bütün şansını kaybetmiş. Bu pozisyonda yapabileceği hiçbir şey yok. Beyazlı oyuncunun yapacaklarına mahkum kalmış. Böyle bir durumdayken ve top beyazlı oyuncuya doğru gelirken, beyazlı oyuncu da topa doğru giderken…
Deniz Çoban: Burada beyazlı oyuncu kendini ayarlamış ve topa doğru hamlesini yaparken kırmızılı, şansını kaybettiğini biliyor. Şurada beyazlı oyuncunun hiçbir şekilde denge kuramayacağı anda iki ayağı da yerden kesilmiş, topa doğru hamlesini yapmış, artık oyuncuyu en ufak bir temasın düşüreceği noktada çok ince bir hareketle belinden itiyor oyuncuyu ve oyuncu da düşüyor, avantajını yitiriyor. Benim açımdan tartışmasız, net bir penaltı ve sarı kartı gerektirir.
Deniz Çoban: Video Yardımcı Hakem açısından da bakarsam bu, bir itmedir. İtme pozisyonlarında Video Yardımcı Hakemlerin çok fazla hareket alanı yoktur. Oyuncunun bu itmeden ne kadar etkilendiği, etkilenmediği hakemin kontrol alanıdır. Zaten Mete Kalkavan; çok net bir şekilde pozisyona hakim, görüyor ve başını iki yana çevirerek ‘hayır’ diyor. ‘Ben bunu yeterli bulmadım’ diyor. O yapıldıktan sonra Video Yardımcı Hakemin buna yapacağı çok fazla bir şey yok. Bu pozisyon özelinde benim açımdan net bir penaltı, atlanmış bir penaltı, haksız bir mücadele. Topsuz alanda yapılan bu müdahalenin bir de sarı kartı gerektirdiğini düşünüyorum ama Video Yardımcı Hakem, buna bir şey yapamaz. Topsuz alan ihlali, sportmenlik dışı… İlla umut vadeden atak değil yani.
Bülent Yıldırım: Çok güzel izah ettiğini düşünüyorum Deniz’in. Buradan bir şeye dikkat çekeceğim. Eğer Ömer, gelip futbol içerisinde yandan Aboubakar’a omzu koysa ve Aboubakar, süsleyerek yere düşse bu pozisyona ‘devam’ diyeceğim.
Bülent Yıldırım: Ama Ömer Toprak, son derece profesyonel bir şekilde… Tam hızını, topa vurma zamanlamasını çok iyi ayarlayıp ve bunun gibi de defalarca gol atmış bir oyuncu Aboubakar… O kadar etkili ve doğru bir zamanda itiyor ki… Tam yükselip topa vuracağı esnada, topla oynama şansı yokken arkadan çok küçük ama çok etkili bir itme yapıyor. Bu pozisyonun penaltı olduğunu ve sarı kartı gerektirdiğini düşünüyorum. Zira top kontrolü yok, top havada. İster umut vadeden atak, ister topsuz alan faulü… Sarı kartı gerektirir. Ancak o çerçeveyi çok güzel ifade etti Deniz ki iki elle olmadığı sürece tutma, çekme gibi… Ya da etkinliği konusunda çok daha faiş bir etkili itme olmadığı sürece… Hakem de pozisyona hakim ve gördüğü anda ihlale inanmadığını belli ediyor. Video Hakem’in yapabileceği bir şey yok. Ancak bu pozisyon penaltı ve sarı kart fikrindeyim.
Seçim Demirel: Top kimin kontrolünde ya da kimin oynama mesafesinde? Beyazlı oyuncunun. Topla kim oynamak istiyor? Beyazlı oyuncu oynamak istiyor. Gözleri topta, tek hedefi top. Arkadaki kırmızılı oyuncunun hedefi ise bence top değil, tamamen rakibi. Burada eğer bu top; her iki oyuncunun da oynama alanında olsaydı, ortak bir top olsaydı, oyuncular yan yana olsaydı ve bu itme gelseydi işte o zaman bir penaltıdan bahsedemezdik. Ama şu görüntüye baktığımızda kesinlikle arkadan yapılmış ve topla oynama niyeti olmadan yapılmış bir itme olduğu için ben de bunun bir penaltı olması gerektiğini düşünüyorum. VAR, burada devre dışı kalıyor çünkü bunun tek sebebi saha içerisindeki itmenin şiddetini süzememesi. Onu asla VAR masasında biz de oturuyor olsak bilemeyiz. Bunu en net şekilde yorumlayacak kişi hakem. Hakem de bu itmenin etkili olmadığını düşündü ki devam ettirdi ama bence penaltı, daha doğru bir karar olurdu.
Bülent Yıldırım: Hocam, sanırım Aboubakar’ın o abartma refleksinden… Kollarını açarak düştü ya ondan etkilendi muhtemelen. Yoksa bu, doğal bir düşmeydi ve net penaltı diye düşünüyorum.
80. DAKİKADA VAR İNCELEMESİYLE BÜNYAMİN BALCI’YA GÖSTERİLEN KIRMIZI KART KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Bu temas yapıldığı anda biz, bariz gol şansı kriterlerini değerlendirirken neye bakıyorduk? Topun yönü, atağın genel olarak yönü, topun hızı, topun kontrol olasılığı, savunma oyuncularının konumu, kaleye olan mesafe. Bütün bu unsurlara şöyle baktığımızda resim olarak burada bariz gol şansının tüm kriterleri var ve bu pozisyon, kırmızı kart. Ondan yana bir sıkıntı yok. Sanıyorum müsabakanın hakemi, burada topun yönü konusunda bir şüpheye düştü.
Bülent Yıldırım: Faul düdüğünü bazen geç çalarsanız veya fotoğraf anını doğru değerlendiremezseniz belki hafızanızda resme bakarak acaba bu oyuncu bunu keser mi diye bir şey de oluşabilir.
Bülent Yıldırım: Şurada özellikle topun yönüne bakarsak… Belki bundan dolayı yanılmış olabilir. Faulde hiçbir sıkıntı yok. Bu pozisyonun bariz gol şansı olduğu fikrindeyim. Video Hakem’i eleştiremem. Şundan dolayı eleştiremem ki aradaki diyalogu bilmiyorum. Belki topun yönüyle ilgili bir sorgulama oldu veya rakip oyuncunun yakalama şansı var mıydı yok muydu diyalogu oldu. O diyalogdan sonra da izletmeyi önerdiğini düşünüyorum. Bariz gol şansının tüm kriterleri oturmuş görünüyor ve Video Hakem müdahalesi, kırmızı kart doğru görünüyor benim açımdan.
Deniz Çoban: Bu pozisyona bakarken bariz gol şansının kriterlerini sayıyoruz ama pozisyon çaprazda diye yorum yapanlar, değerlendirenler oldu. Bariz gol şansının kriterleri içerisinde pozisyonun çaprazda olması diye bir şey yok. Oyunun yönü var. Topun gidişinin de kaleye doğru olduğu görüntüde açık şekilde belli. Burada sadece ve sadece şunu bariz gol şansından çıkartabilecek konu; oyuncunun kaleye çaprazdan yaklaşıyor olmasından dolayı kat edeceği mesafe ile onun önünü kapatması muhtemel oyuncun belki bir noktada kesişerek vuruşunu önleyip önleyemeyeceğini değerlendirmek gerekir. Burada da çok uzakta gözüküyor. Benim açımdan da bu, bir bariz gol şansı.
Deniz Çoban: Ama Merkez Hakem Kurulu Yönetimi değişmeden önce bu tarz pozisyonlarda, bariz gol şansı pozisyonlarında yorumun hakeme bırakılması yönünde çok net tavır vardı. O zamanki yöneticilerin… Bu tarz pozisyonlara karışmıyorlardı. Bizim burada, ‘Bariz gol şansıdır, karışması lazım’ dediklerimize eğitimlerde, ‘Hayır’ deniyordu. Zaten çıtayı da, ‘Aşağı düşüreceğiz’ dediklerine göre buradaki müdahale benim açımdan da çok sorun değil.
Seçim Demirel: Ben de bütün bariz gol şansı kriterlerinin burada oluştuğunu düşünüyorum. Bu, bir kırmızı kart. Kırmızılı oyuncu yetişir mi yetişmez mi soruları var ama bence uzakta. Aradaki mesafe 10 metre kadar. O yüzden de hem VAR müdahalesinin hem de kırmızı kart kararının doğru olduğunu düşünüyorum.