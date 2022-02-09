Antalyaspor deplasmanda Hatayspor’u devirdi, çeyrek finale çıktı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Hatayspor 10 kişi kaldığı maçta Antalyaspor’a 2-0 kaybetti. Akdeniz ekibi son anlarda bulduğu gollerle adını çeyrek finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Antalyaspor, Hatayspor ile karşılaştı.
Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanan mücadele Antalyaspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Antalyaspor’a galibiyeti getiren golleri 83. dakikada Alassane Ndao ve Haji Wright kaydetti.
Hatayspor’da Fatih Kurucuk 45+1. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Antalyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada ceza sahası önünde El Kaabi’nin pasında topla buluşan Dylan Louis ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutu kalecide kaldı.
14. dakikada sağdan Kahraba’nın ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Onur’un müsait pozisyondaki şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
20. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Munir topu yumruklayarak uzaklaştırdı, sağ tarafa açılan topa Ghacha’nın ortasında savunmadan seken top Hakan Özmert’in önünde kaldı. Hakan’ın kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Munir gole izin vermedi.
34. dakikada sağdan Dylan Louis’in ortasına Veysel ters bir vuruş yapınca top arkaya sekti, bomboş pozisyonda olan Kahraba’nın şutu yan ağlarda kaldı.
41. dakikada Ghacha’nın pasında Güray ceza sahası önü sol taraftan girdi, pasında topla buluşan Gökdeniz’in şutu kalecide kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Milosevic’in yerden pasında Ghacha ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.
57. dakikada Hakan Özmert’in ara pasında Haji Wright ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci başarılı oldu.
71. dakikada Hakan Özmert’in kullandığı köşe vuruşunda arkaya seken topa Güray sert vurdu, savunmaya son anda çarpan top kornere çıktı.
79. dakikada Adekugbe’nin ceza sahasına yerden ortasına penaltı noktasından El Kaabi’nin sert şutu az farkla auta gitti.
80. dakikada Güray’ın soldan ara pasında Doğukan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi, kale çizgisinden şutunda Munir kornere çeldi.
82. dakikada Saba’nın kullandığı korner vuruşunda Falette ön direkte vuruşunu yaptı, top auta çıktı.
83. dakikada Güray’ın soldan yerden ortasına Alassane Ndao ceza sahası içinde topu aldı, dönerek vuruşunda top savunmaya çarparak ağlara gitti. 0-1
87. dakikada Fredy’nin ara pasında topla buluşan Haji Wright hızlı şekilde topu ceza sahasına taşıdı. Kaleci ile karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2