Antalyaspor direnemedi

Antalyaspor, zorlu Galatasaray maçına çok önemli eksiklerle çıktı. Kırmızı-Beyazlı ekipte Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları dolayısıyla, geçen hafta oynanan Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Fernando Martins ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fedor Kudryashov da takımdaki yerlerini alamadı. Geçen hafta sakatlanan Doğukan Sinik de kadroda yoktu. Öte yandan hafta içinde transfer edilen kaleci Helton Leite de gelir gelmez, ilk maçına çıktı. Helton, ilk 45’te iki kez yüzde 100’lük fırsatlarda geçit vermedi.

6 maçtır kazanamıyorlar

Akın akın hücum yapan Cim Bom’a karşı Antalya, sadece 49 dakika dayanabildi. Icardi’nin golünden 6 dakika sonra eşitliği sağlayan Akdeniz ekibi, her şeye rağmen zorlu mücadeleden puansız ayrıldı. Bu arada Nuri Şahin’in öğrencilerinin 3 puan hasreti, 6 maça çıktı. Antalya, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açamadı.

Eski dostlar rakip oldu

Antalyaspor’da dün akşam sahaya 11’de çıkan isimler arasında Galatasaray adına tanıdık simalar vardı. 2013-2015 yılları arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Veysel Sarı, savunmanın göbeğinde yer aldı. Cim Bom’un altyapısından yetişen SinanGümüş ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Öte yandan Akdeniz ekibine kiralanan ve kadroda düşünülmeyen Christan Luyindama ise süre alamadı.