Antalyaspor Fenerbahçe özet! F.Bahçe’de kan kaybı sürüyor (MAÇ ÖZETİ)

Fraport TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 24. haftada karşı karşıya geldi. 35’te Ozan’ın asistinde Muriqi skoru 1-0 yaptı. 52’de Amilton’la skor 1-1’e geldi. 57’de yine Podolski’nin asistinde Hakan Özmert topu ağlara gönderdi: 2-1. 59’da Jahovic’in golüyle Antalyaspor durumu 3-1 yaptı ancak ofsayt gerekçesiyle gol VAR incelemesiyle geçersiz sayıldı. 90+6 Zajc’ın golü ile Fenerbahçe 2-2 eşitliği yakaladı. İşte Antalyaspor Fenerbahçe özeti…

ANTALYASPOR FENERBAHÇE ÖZET İZLE

VEDAT ATTI, ANTALYALILAR ALKIŞLADI

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olurken müsabakanın heyecan dolu ilk devresinde sarı-lacivertliler 35’te golcüsü Vedat Muriqi ile 1-0 öne geçti.

Gol sonrası sevinç yaşamayan ve takım arkadaşlarını da kameralara doğru çağıran Vedat Muriqi, golün asistini yapan kaptan Ozan Tufan ve diğer taklım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı verdi. Fenerbahçeli oyuncuların selamına Antalyaspor taraftarının da büyük bir kısmı alkışlarla destek oldu. Maç öncesi İdlib’deki hain saldırıda yaşamını yitiren askerlerimizi anmak adına Antalya Stadyumu’nun koltukları Türk bayrakları ile donatılırken tribünlerde de pankartarlar yer almıştı. Fenerbahçe futbolcuları ise maç öncesi ısınma bölümüne “Milletimizin başı sağ olsun” yazılı tişörtlerle çıkmıştı.